Panchina Juventus, doppio ritorno ma decide Agnelli

Continua a far discutere il futuro di Allegri. Il tanto atteso vertice tra l'attuale allenatore della Juventus e il presidente Agnelli pare essere stato fissato dopo la delicatissima sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l'Atletico Madrid. Solo allora, si capirà se Allegri proseguirà o meno, la sua avventura alla guida del club bianconero. Tuttavia, nel frattempo, si parla, con insistenza, di chi possa prendere il posto di Allegri (la sua partenza, a fine stagione, sembra sempre più probabile).

Zidane continua ad essere il nome più caldo (le tre Champions League vinte consecutivamente sono un biglietto da visita di grande valore) mentre la suggestione Guardiola è naufragata (complice anche l'elevatissimo stipendio che percepisce il tecnico del Manchester City, pari a oltre 20 milioni di euro a sterline), Tuttavia, nelle ultime ore, sta circolando una nuova indiscrezione di mercato che vorrebbe la Juventus pronta a riabbracciare due illustri ex.

Secondo il Tuttosport, potrebbe esserci, il prossimo anno, il grande ritorno di Conte, amatissimo dal pubblico bianconero. Al suo fianco, come vice, verrebbe messo Pirlo, altro grande personaggio che ha lasciato il segno nella storia della Vecchia Signora (alla ricerca di una nuova sfida professionale). Un ritorno al passato che, per diventare reale, avrebbe bisogno del "via libera" del presidente Agnelli. Il rapporto tra il numero uno della Juventus e l'ex tecnico, tra le altre, della Nazionale e del Chelsea, non è dei migliori. I due, nella turbolenta estate del 2014 (divorzio tra Conte e la società a ritiro già iniziato, con conseguente arrivo di Allegri), si sono lasciati piuttosto male.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 08:50