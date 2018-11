Panchina Milan, clamorosa voce dalla Francia

Una clamorosa indiscrezione dalla Francia guasta il clima d'entusiasmo a Milanello dopo le tre vittorie consecutive in campionato ottenute in una settimana. Secondo quanto riporta France Football, nelle ultime settimane ci sarebbero stati numerosi e ripetuti contatti tra la dirigenza della società rossonera e l'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger, veterano della Premier League che ha lasciato i Gunners dopo oltre vent'anni di panchina.

Il tecnico francese, sponsorizzato da Paul e Gordon Singer, potrebbe assumere anche un ruolo manageriale e non quindi di solo campo. In una recente intervista Wenger aveva rivelato che una nuova esperienza stava per cominciare: "Sarò da qualche parte all'inizio del prossimo anno, ma non so dove. Ho riposato bene. Ho visto molto calcio. Mi manca". Il mister transalpino è stato accostato negli ultimi giorni anche a Bayern Monaco e Real Madrid.

Intanto Gennaro Gattuso a Milan Tv tira dritto e risponde così alle critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane: "L'ho vissuto anche da calciatore sulla mia pelle. Sono cose che ho ritoccato con mano dopo tanto tempo. Fanno parte del lavoro, così come i complimenti. Basta poco per tornare dalle stelle alla stalle. L'importante è avere la passione per questo lavoro ed essere coerente con tutti. Siamo legati ai risultati, ma sapevo che tutta la squadra e l'ambiente fossero con me".

Ringhio punta il dito anche sui social: "Sembra che siano passati cent'anni dai miei tempi per come si vive oggi il calcio. Si lavora molto di più sul web, ci sono i tifosi da tastiera, ma quello fa parte del gioco. Da parte mia ci saranno sempre grandissima professionalità e grandissima voglia e ci sarà sempre riconoscenza nei confronti di chi mi ha dato la possibilità di allenare una squadra così importante ad un'età così giovane".

SPORTAL.IT | 06-11-2018 10:05