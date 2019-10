Panchina Milan, è arrivata la risposta di Spalletti ai rossoneri

Luciano Spalletti ha rifiutato l'offerta del Milan. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il tecnico di toscano era stato contattato per la sostituzione di Marco Giampaolo, in crisi di risultati dopo quattro sconfitte nelle ultime sei partite. L'ex allenatore dell'Inter avrebbe però declinato l'invito del Diavolo subito nel primo sondaggio effettuato dai dirigenti rossoneri.

Secondo quanto riporta il Corriere, Spalletti sta aspettando l'occasione giusta per ripartire, ma non è affatto convinto dal progetto tecnico della società meneghina e ha preferito dire subito di no, nonostante in passato gli sia successo di subentrare a Empoli, Udine e Roma.

In un'intervista a Top Calcio24, Spalletti nei giorni scorsi era già stato chiarissimo sulle sue intenzioni: "Che c’azzecco, io ho un contratto con l’Inter. Fate lavorare Giampaolo, è l’astro nascente del calcio italiano".

"Ora sono fuori dal mondo del calcio perché sono stato fatto fuori e voglio restarne fuori. Dovreste venire con me a raccogliere un po’ d’uva, avreste più calli nelle mani….".

Tolto Spalletti dalla rosa di nomi, le soluzioni più calde sarebbero quelle che portano a Claudio Ranieri e Rudi Garcia, entrambi visti sulla panchina della Roma. Attenzione anche alla suggestione Arsène Wenger, attualmente senza squadra. Più defilato un possibile ritorno di Gattuso, e per ora anche Andrij Shevchenko ha detto no.

L'allenatore abruzzese intanto tira dritto: "Lavoriamo per fare meglio. Già da questa mattina alle 8, dite che lavoro tanto ma lavoro male? (ride, ndr). La soluzione la troviamo. Andarsene? Mai! Andarsene significa arrendersi e noi non ci arrendiamo mai", ha dichiarato in una intervista alle Iene.

"Esonero se sabato a Genova dovesse andare male? Non lo mettiamo in preventivo, lavoriamo per mangiare il panettone. Gli obiettivi sono sempre massimi, pensiamo sempre le cose migliori. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali".

SPORTAL.IT | 04-10-2019 12:19