Panchina Roma: in lizza anche Zidane

Il futuro di Eusebio Di Francesco sarà deciso nelle prossime due partite contro il Frosinone e la Lazio, ma intanto cominciano a circolare i nomi del possibile sostituto sulla panchina della Roma.

In pole secondo i bookmakers c'è Paulo Sousa, che vuole tornare in Europa dopo l'esperienza in Cina, poi Vincenzo Montella, Roberto Donadoni, Giampiero Ventura e Sinisa Mihajlovic. Decisamente più improbabile l'ipotesi Antonio Conte, mentre spunta la suggestione Zinedine Zidane, attualmente libero dopo l'addio a sorpresa dal Real Madrid.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 10:55