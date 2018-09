Panchina Roma, spunta Paulo Sousa

Due partite per cambiare la rotta. Sembra essere questo il compito che attende Eusebio Di Francesco, ufficialmente non messo in discussione dalla Roma nonostante il pessimo avvio di stagione, ma chiamato a invertire la tendenza già dai prossimi due impegni contro Frosinone e Lazio, che precederanno la seconda giornata del girone di Champions contro il Viktoria Plzen.

Se infatti quel “Sono disgustato” pronunciato dal presidente Pallotta dopo la sconfitta di Bologna ricorda le stesse parole pronunciate dal presidente gialloroso nel gennaio 2016, prima dell’esonero di Garcia, al momento società, spogliatoio e giocatori sembrano concordare nel non vedere nell’allenatore abruzzese il principale responsabile della crisi. Eppure, qualcosa si starebbe già muovendo per non farsi trovare impreparati qualora la situazione precipitasse.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', infatti, al fianco ai nomi di Vincenzo Montella e Laurent Blanc, e alla suggestione legata al ritorno di Claudio Ranieri, si starebbe facendo largo l’ipotesi di affidare la panchina a Paulo Sousa, vecchia idea della società. Franco Baldini, consulente di Pallotta, avrebbe incontrato a Londra Sem Moioli, agente del tecnico portoghese ex Fiorentina, attualmente al lavoro in Cina, ma vicino alla rescissione del contratto con il Tianjin Quanjian.



SPORTAL.IT | 24-09-2018 11:45