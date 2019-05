Panchina Roma, spunta un grande ex

Il no di Gian Piero Gasperini alla panchina della Roma ha bissato quello di Antonio Conte, prima affascinato dal progetto dei giallorossi, ma poi conquistato dall’idea di riportare al successo l’Inter.

Quanto al tecnico torinese dell’Atalanta, i contatti con il club giallorosso ci sono stati, ma alla fine è stato determinante il confronto tra Gasperini e il presidente della Dea Antonio Percassi, che ha persuaso l’ex allenatore del Genoa a proseguire l’avventura alla guida della formazione bergamasca, fresca di storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League.

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, quindi, la Roma è ancora senza allenatore, ma il presidente Pallotta e la dirigenza è al lavoro per colmare presto la lacuna e pensare poi al mercato giocatori, che sarà inevitabilmente condizionato dalla mancata qualificazione alla Champions.

Il favorito allo stato attuale sembra Marco Giampaolo, che potrebbe decidere di lasciare la Sampdoria dopo tre stagioni, ma intriga anche un profilo più giovane come quello di Roberto De Zerbi del Sassuolo, mentre sembrano ormai sfumate le possibilità di arrivare a Maurizio Sarri, tentato di accettare la proposta della Juventus.

Da seguire per la Roma c’è però anche una pista che avrebbe del clamoroso, che porta al nome di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo è reduce dalla salvezza conquistata con il Bologna, raccolto a febbraio negli ultimi posti della classifica dopo l’esonero di Pippo Inzaghi, e condotto al 10° posto grazie a un girone di ritorno da 31 punti.

Dopo le negative esperienze al Torino e allo Sporting, Mihajlovic può quindi rilanciarsi in un grande club, sfiorato già cinque anni fa quando a farsi avanti fu la Juventus.

La Roma ci sta pensando, come fatto trapelare da Federico Pastorello, agente che cura gli interessi di Mihajlovic avvicinato da 'cittaceleste.it' in merito a un possibile approdo alla Lazio in caso di separazione del club biancoceleste da Simone Inzaghi: "Se Sinisa va alla Lazio? Direi proprio che non è una pista da seguire, la Lazio non sta cercando un allenatore, zero contatti con i biancocelesti. La Roma? Vedremo, lì stanno cercando un allenatore…”.

Mihajlovic, che è stato osannato dai tifosi della Lazio durante la partita di campionato tra i capitolini e il Bologna, potrebbe quindi “tradire” i biancocelesti per tornare alla Roma, il club che lo portò in Italia da giocatore e nel quale ha giocato per due stagioni tra il 1992 e il '94.



