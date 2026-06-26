Continua a definirsi il quadro delle panchine della prossima stagione di Serie C: Bari rimane un'incognita, la Juve Next Gen conferma Brambilla

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Con le domande di iscrizione presentate e l’organico della Serie C 2026/2027 ormai quasi definito, per le squadre è tempo di programmare la stagione, a partire dal ritiro estivo, e di scegliere la guida in panchina per la stagione. Il mercato degli allenatori si muove in parallelo a quello dei calciatori e sono emersi diversi cambiamenti. Il più eclatante degli ultimi giorni è l’arrivo di Devis Mangia sulla panchina del Campobasso. Dopo aver conquistato una salvezza tranquilla con il Team Altamura nella scorsa stagione, l’allenatore ha accettato l’offerta dei molisani.

Campobasso, Mangia è il nuovo allenatore. Maiuri torna a Sorrento

Alla presentazione, Mangia ha parlato così: “Credo che nel calcio, come nella vita, ci si scelga reciprocamente. Quando valuto una proposta considero sempre molti aspetti, ma a Campobasso la differenza l’hanno fatta le persone. Ho incontrato il direttore sportivo Figliomeni, il presidente Rizzetta, i magazzinieri, Mario, Goffredo e tante altre figure del Club. Ho percepito immediatamente passione, autenticità e una forte identità. È stato questo insieme di sensazioni a convincermi che Campobasso fosse il posto giusto da cui ripartire”. Rimanendo tra le nomine già ufficializzate del girone C, Vincenzo Maiuri torna sulla panchina del Sorrento per la sua terza esperienza. Dopo l’esperienza dal 2019 al 2020 e quella dal 2022 al 2024, l’ex giocatore torna dai campani dopo l’ultima stagione passata al Cerignola. La Juve Next Gen, intanto, alla fine ha deciso di confermare Brambilla.

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Incognita Bari: Aronica, Biancolino e Toscano in lista

Però non tutte le situazioni sono risolte. La Casertana sta valutando parecchi nomi, con una rosa di candidati importanti, da Federico Guidi a Lamberto Zauli, e i vari Espinal, Stellone, Prosperi, Iori, Zauri e Buzzegoli. Una situazione ancora molto aperta, che per il momento dà in vantaggio Vinicio Espinal: l’ex calciatore dominicano nella scorsa stagione ha portato la Giana Erminio fino al secondo turno dei playoff e ora potrebbe iniziare una nuova avventura. Grande incertezza a Bari, quella societaria si riflette anche sul lato tecnico. Si fanno i nomi di Salvatore Aronica, Raffaele Biancolino e Domenico Toscano, ma non c’è ancora un favorito netto. Più definita la situazione del Pescara, dove Antonio Buscé è vicino a firmare.

La situazione del Livorno

Sul fronte del Livorno, avanza Niccolò Pascali, in vantaggio su Ivan Tisci e Marco Amelia, ma la decisione rimane ancora da prendere. Tra le nomine già definite ci sono quelle di Birindelli al Novara, Bonera alla Pro Vercelli e Gattuso al Renate. Riconfermato Mandorlini al Ravenna e Di Napoli al Giugliano. Tra le neopromosse dalla Serie D, Edoardo Gorini guiderà il Treviso, Paolo Indiani il Grosseto e Giovanni Ferraro la Scafatese.