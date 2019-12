Pancotto: "Contro questa Virtus c'è solo una chance"

Il coach di Cantù Cesare Pancotto ha commentato la sconfitta contro la Virtus Bologna: "Penso che per avere una chance di vittoria contro questa Virtus Bologna, l’unica sia giocarsela punto a punto. Avremmo voluto fare una partita più “lunga” ma la bravura della Segafredo e alcuni nostri errori non lo hanno permesso, soprattutto dai loro contropiedi sono scaturiti dei punti fondamentali che hanno tolto fiducia a noi, dandone ancora di più a loro. Nel nostro massimo sforzo di recuperare la partita, sul -11, i loro canestri in contropiede sono stati determinanti per chiudere anticipatamente la gara".

"Nel finale abbiamo provato a rientrare sul -9 ma contro una squadra come Bologna i troppi errori da sotto non sono concessi, nonostante le nostre buone percentuali da due non siamo riusciti a dare esito positivo ai nostri tentativi da oltre l’arco. Guardo dunque alle note positive della serata: dopo ogni time out siamo sempre riusciti a rientrare bene in campo, facendo qualcosa di positivo. Sono poi cinque i giocatori in doppia cifra e, altra cosa a cui tenevamo molto, siamo riusciti a pareggiare la forza a rimbalzo dei nostri avversari. Tuttavia, ancora una volta è un periodo della gara a costarci la partita".

SPORTAL.IT | 01-12-2019 23:35