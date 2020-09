Pancotto: "La Virtus è cresciuta ulteriormente"

Cesare Pancotto, tecnico della Pallacanestro Cantù, presenta la sfida con la Virtus. “Non parto dall’idea che sarà una partita difficile, anche perché non ci è concesso scegliere chi affrontare – dice -. Meglio prepararsi a essere pronti per ogni evenienza. Bologna era in testa alla classifica prima dello stop per il covid ed è stata una delle finaliste della recente Supercoppa. Potevano contare su un organico già di per sé molto forte, mi riferisco a quello dello scorso anno, adesso, però, sono cresciuti ulteriormente”.

“L’idea di affrontare un coach come Djordjevic, infine, che è stato un grande campione come giocatore, è sempre motivo di piacere” chiosa il coach dei brianzoli.

OMNISPORT | 25-09-2020 15:11