Pancotto prova a consolare Trieste

La S.Bernardo-Cinelandia si impone sul campo dell’Allianz Pallacanestro Trieste per 96 a 86, cogliendo così il sesto successo su tredici partite disputate sinora in LBA. Al “PalaRubini-Allianz Dome”, Cantù, inoltre, migliora il proprio record stagionale di punti: i 96 realizzati sono infatti il massimo punteggio fatto registrare dai biancoblù in questo campionato.

"A Trieste dico che il campionato è ancora lunghissimo. Mi pare che la squadra abbia tutte le caratteristiche e le potenzialità, sia a livello manageriale che a livello tecnico, tutte di alto livello per rimanere in questo campionato. Ringrazio di cuore il pubblico, con una emozione che vorrei mettere in bacheca. Manca ancora molto, anche per noi. Siamo consapevoli, infatti, che oggi abbiamo disputato una buona gara ma ne abbiamo altre 19 e quindi dobbiamo essere pronti per tutte le altre" ha spiegato a fine gara il coach canturino Cesare Pancotto.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 23:10