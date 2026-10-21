Conclusa l'esperienza, non proprio fortunata, nel team di Rune Panichi si prepara a una nuova avventura, mentre rassicura i tifosi di Sinner sulla possibile operazione al ginocchio

Si conclude dopo poco più di una stagione e pochi tornei disputati l’esperienza nel team di Holger Rune di Marco Panichi, che in un’intervista rilasciata a Gonzo Tennis ha rivelato volersi prendere un po’ di tempo prima di prendere una decisione sul proprio futuro. Il preparatore atletico ha poi parlato anche dell’infortunio che ha colpito Jannik Sinner, che ha seguito per qualche mese tra i 2024 e il 2025, dando una sua previsioni sugli sviluppi per il rientro.

Panichi, nessuna novità sul futuro dopo l’esperienza con Rune

A sorpresa si è conclusa dopo poco più di un anno la collaborazione tra Panichi e Rune, durante la quale, purtroppo, il danese è stato costretto ai box per buona parte del tempo per via della rotture del tendine d’Achille rimediata nell’ottobre del 2025. Ora per il preparatore atletico azzurro è tempo di una nuova avventura, che però nemmeno lui sa ancora quale sarà: “Non sono con nessun giocatore in particolare. Sono un referente della preparazione per la federazione kazaka. Sicuramente dalla prossima stagione sarò di nuovo nel Tour. È quello che mi piace fare e che vorrei continuare a fare. Ancora non so con chi, ci sono state diverse richieste e valuterò un po’. Voglio prendermi del tempo”.

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L’opinione di Panichi sull’infortunio di Sinner

A Gonzo Tennis Panichi ha poi parlato anche dell’infortunio che ha obbligato Sinner a chiudere in maniera anticipata la stagione, condividendo le sue conoscenze su quello che sembrerebbe essere il problema che affligge Jannik: “Non ho notizie più precise su Jannik. Non so come stanno le cose, quindi non è facile esprimere un giudizio. Fatto sta che, quando sei sempre con la lancetta quasi fuori giri, il rischio di infortunarsi c’è. Sindrome della bandelletta? È la classica malattia del corridore. È un’infiammazione da overuse, soprattutto se hai degli appoggi non precisi. A lungo andare può succedere che si infiammi a livello inserzionale questa bandelletta, al lato del ginocchio. È fastidioso”.

Il preparatore atletico ha poi rassicurato i tifosi dell’azzurro affermando che per questo problema è molto difficile che sia richiesta un’operazione, confermando però che terrà Sinner lontano dai campi per un periodo non breve: “Non so esattamente cosa sia successo a Jannik, ma è una patologia per chi corre su superfici dure. Se si tratta di quello, lo terrà un po’ fuori. In patologie del genere l’operazione non ti dà le stesse garanzie di altre, come per la rottura del crociato per esempio. Quasi nessuno si opera per questo problema”. La speranza è che quel “un po’ fuori” non si protragga oltre la fine di questa stagione e che Sinner possa tornare a competere all’Australian Open.

L’opinione di Panichi sulla causa dell’aumento degli infortuni

Infine Panichi ha anche detto la sua sull’incremento degli infortuni del mondo del tennis, spiegando come a suo parere sia dovuta all’aumento dell’intensità delle partite e degli scambi: “Lo sforzo fisico che questi ragazzi mettono in campo è davvero importante. L’intensità prima era molto più bassa. Oggi, inoltre, vogliono che i tennisti giochino, ed è difficile dire di no, tante esibizioni. I grandi campioni sono richiesti e per loro diventa sempre più difficile gestire il calendario. Gli infortuni ci sono sempre stati ed è chiaro che fanno più notizia quando colpiscono il numero uno o il numero due del mondo”.