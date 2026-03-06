WTA, dopo Stefanini denuncia anche Udvardy: “Minacciata con le foto di una pistola”. Le scommesse spaventano il tennis

La tennista ungherese denuncia le minacce subite mentre stava giocando un torneo ad Antalya, le modalità ricordano molto quello che è successo all’azzurra nel corso delle qualificazioni a Indian Wells

Il mondo del tennis ha un problema, che ora comincia a diventare anche molto preoccupante. Dopo la denuncia di qualche giorno fa di Lucrezia Stefanini a Indian Wells, ora arrivano le parole di paura dell’ungherese Panna Udvardy minacciata mentre era in Turchia per disputare il torneo WTA 125 di Antalya.

La denuncia di Stefanini

Il tema delle scommesse sta assumendo un ruolo sempre più importante (e non in senso positivo) nel mondo del tennis. E’ di qualche giorno fa la denuncia della tennista italiana Lucrezia Stefanini, iscritta alle qualificazioni di Indian Wells (dove poi è stata eliminata), con l’azzurra che ha rivelato di avere ricevuto un messaggio con delle minacce. Nel video l’atleta italiana ha raccontato la sua esperienza: “Ho ricevuto un messaggio con minacce se avessi vinto la partita. Hanno nominato i miei genitori, il posto in cui sono nata, mi hanno mandato una foto di una pistola. Ho subito denunciato tutto alla WTA, il torneo si è mobilitato per farmi sentire al sicuro. Ho lottato fino all’ultimo per vincere, non posso permettere alle persone di intimidirmi per il mio lavoro che è anche piacere e divertimento. Non posso pensare che questo sport sia diventato così”.

Il caso si ripete con Panna Udvardy

A distanza di pochi giorni la scena si ripete, in maniera quasi identica e con una modalità che comincia a diventare davvero preoccupante. La denuncia stavolta è della tennista ungherese Panna Udardy che sui suoi canali social ha rivelato la sua storia, che assomiglia molto a quanto successo anche a Stefanini: “La scorsa notte ho ricevuto alcuni messaggi molto preoccupanti. Questa persona mi diceva che se non avessi perso, avrebbero fatto del male a dei membri della mia famiglia. Dicevano di sapere dove vive la mia famiglia, quale macchina guida e i loro numeri di telefono. Mi hanno mandato anche la foto di membri della mia famiglia e di una pistola. Sono molto spaventata, ho contattato i supervisor della WTA e informato i miei genitori. Mi è stato detto che sono trapelati alcuni dati dal database della WTA, una cosa su cui stanno investigando. Il consolato ha risposto prontamente inviando tre poliziotti alla mia partita, cosa di cui sono grata. E sono stati inviati degli agenti anche a casa dei miei genitori e di mia nonna”.

La tennista ungherese, testa di serie numero 2 del torneo WTA 125 Antalya 2, è stata eliminata perdendo il match dei quarti di finale contro l’ucraina Kalinina con il punteggio di 7-6, 7-5.

L’ombra delle scommesse sul tennis

Gli scommettitori hanno una forte attrazione per il mondo del tennis. Il motivo è presto spiegato ed è relativo al gran numero di partite che praticamente su base quotidiana si giocano in tutto il mondo e a tutti i livelli. Le possibilità di scommettere anche “live” su una partita sono tantissime e le cifre in ballo sono spesso enormi. Da anni il mondo del tennis sta affrontando una situazione molto complicata, fino a questo momento l’effetto si è visto in alcuni tornei in cui alcuni spettatori/scommettitori hanno provato a influenzare una partita sugli spalti. E spesso i tennisti si sono lamentati degli insulti che ricevono sui social dopo una sconfitta proprio per questo motivo. Ma ora la questione diventa molto più pesante, con minacce dirette. WTA e ATP devono provare subito a porre rimedio alla situazione prima che possa precipitare.

