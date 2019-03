Panorama: Ecco perchè non è un fallimento anche se la Juve esce

Non sarà un fallimento. Comunque vada. Prende posizione Panorama sul tormentone di casa-Juventus: come giudicare la stagione se arriva l’eliminazione dalla Champions? Giovanni Capuano motiva le ragioni per cui in tutti i casi non è giusto quanto sostengono tanti critici: “La verità, come sempre, sta nel mezzo. L’eliminazione dalla Champions League a marzo sarebbe un evento precoce non messo in conto dalla società a inizio anno. Quindi dal punto di vista sportivo rappresenterebbe una delusione. Non sarebbe, però, un fallimento perché molto di quello che è stato fatto, a partire dalla scelta di ingaggiare il calciatore più mediatico e forte del mondo, risponde a logiche differenti e non solo di campo. Insomma, un duro colpo ma niente fallimento ma non per le cose che ha detto Allegri che nella sua appassionata e legittima difesa ha toccato anche tasti scivolosi a partire dal pericoloso e inutile paragone con la Juve che fu di Conte”.

L’ERRORE DI ALLEGRI – “Allegri dice in sostanza che parlare di fallimento in caso di eliminazione sarebbe follia perché prima del suo arrivo – estate 2014 – la Juventus era un club senza spessore europeo, passato da delusioni cocenti e in preda al terrore di fallire ancora. Ricorda i patemi per la sfida col Malmoe, le finali di Berlino e Cardiff e la nuova dimensione tra le grandi d’Europa. Non ha senso riportare le lancette del tempo ad allora. L’asticella si è alzata per tutti e questo comporta oneri ed onori. La stessa considerazione, però, può essere spesa per convincere che un ko con l’Atletico Madrid non andrebbe considerato un fallimento stagionale. Non tanto per l’ottavo titolo italiano vinto in carrozza (pesa nel caso anche la brutta eliminazione per mano dell’Atalanta in Coppa Italia) quanto perché la Champions è un club così elitario che nemmeno investire quasi un miliardo sul mercato garantisce nulla”.

I PARAGONI – “C’è chi ha speso di più e ottenuto di meno: Manchester City (904 milioni), Chelsea e Barcellona (831) oppure il Manchester United con il suo saldo negativo di 538 contro i 284 della Juventus nel periodo 2014-2019 (dati Transfermarkt). Solo i blaugrana hanno alzato al cilo una Champions League, poi nulla. E poi l’affaire Ronaldo con i suoi obiettivi e le ricadute sul futuro prossimo della Juve che non si misurano con una coppa vinta o meno. Non si porta a Torino uno come CR7 solo per garantirsi l’impossibile e cioé la certezza di vincere in Europa; averlo raccontato e fatto credere è un errore di prospettiva grave. L’operazione andrà valutata su altri parametri e dopo un paio di stagioni: se la Juventus avrà fatto il salto di qualità come appeal commerciale e fatturato avrà vinto, coppa o non coppa. Questa è la chiave per allontanare la parola fallimento, non altre”.

