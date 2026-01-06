Virgilio Sport
Tour de France, 27 luglio 1998: quando Marco Pantani si prese il Galibier

La storia completa di quando Marco Pantani distrusse "Il Kaiser" Jan Ullrich conquistando il Galibier e trionfando al Tour de France

Chi dice ciclismo, dice Merckx, Bartali, Coppi, Hinault, Anquetil, Indurain. Chi dice ciclismo, dice Marco Pantani. Il Pirata, scomparso scomparso quasi 22 anni, tra il 1992 e il 2003 ha scritto pagine indelebili di questo sport, ritagliandosi un posto tra i grandissimi.

Imprese epiche, ai limiti dell’impossibile, oltre i confini di un essere umano. Successi, come quello del 27 luglio 1998, che hanno immortalato la sua figura nell’Olimpo delle due ruote. A 4 km dalla vetta del Galibier c’è una stele, un monito per chiunque passa di lì. Un ricordo di quando Il Pirata si prese di forza e di voglia quella montagna, divenendo protagonista di una scalata che ancora oggi è leggenda.

Nel video, trovate tutta la storia completa.

