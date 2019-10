Pantani, la parola allo spacciatore

Su Italia 1 in prima serata "Le Iene" martedì 8 ottobre tornano a parlare della morte di Marco Pantani, il grande campione del ciclismo morto nel febbraio del 2004 ufficialmente per un arresto cardiaco da abuso di droga e farmaci. Alessandro De Giuseppe ha incontrato lo spacciatore che gli vendette l’ultima dose di cocaina, che parla per la prima volta dopo essere uscito dal carcere e che sostiene una tesi diversa.

l corpo del Pirata viene ritrovato senza vita il 14 febbraio 2004 nella sua stanza d’hotel al residence Le Rose di Rimini.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 17:52