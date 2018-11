Paola Egonu: "Ero a pezzi, mi ha consolato la mia fidanzata"

La fuoriclasse della pallavolo azzurra, Paola Egonu, ha raccontato al Corriere della Sera il retroscena della finale dei Mondiali persa contro la Serbia.

“Sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata meglio. Non sono stata contenta dell’argento. Stavo male. Potevamo fare meglio”.

Il segreto delle Azzurre: “Ci abbiamo creduto. Dopo il primo allenamento, io che avevo tantissime aspettative non vedevo quello che volevo. Poi, ci abbiamo creduto e siamo cresciute”.

La multietnicità della squadra: “Mi stupisce questa reazione. Siamo italiane. Per me, avere origini diverse è normale. A scuola ho vissuto alcuni episodi di razzismo. È normale, ma non dovrebbe esserlo”.

Cos’è l’amore per Paola Egonu: “Non lo so. Lo sto scoprendo ora, forse. Penso che l’amore sia in tutto. La telefonata di un amico, le compagne di squadra che si interessano a te e tu a loro. Nasciamo con l’amore, perché nasciamo con nostra madre che ci riempie di baci e ci coccola e vorrebbe che fossimo protetti per tutta la vita. Solo che non sempre è così. Adesso però, almeno per ora, lo è”.

Per fare la differenza non basta il duro lavoro: “Serve qualcosa che viene da dentro. È come quando smetti di fare una cosa per stupire qualcuno, ma la fai per te e, allora, diventi tutt’uno con quello che fai”.

Come ha scoperto la pallavolo: “Finivo i compiti presto, mi mettevo sul divano. Papà disse: prova uno sport. Ho visto che la pallavolo mi divertiva, ne ho fatto un’opportunità. Voglio diventare la più forte del mondo? Vediamo”.

Il sacrificio più grande: “Lasciare casa. Avevo 13 anni. Lasciavo mamma, papà, fratello, sorella, le amiche, le sicurezze, tutto”.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 08:55