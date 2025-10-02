Paola Egonu tifosa dell'Inter, l'invito e l'incontro con Lautaro: quanti sfottò da Orro e De Gennaro

La schiacciatrice della Nazionale e di Milano aveva dichiarato la sua fede nerazzurra e il club l'ha chiamata ad Appiano Gentile: preparatissima sulla storia della squadra.

Qualche giorno fa, in occasione della presentazione della squadra di cui è diventata capitana, la Numia Vero Volley Milano, aveva espresso un desiderio: “Vorrei incontrare Lautaro, da lui ho molto da imparare”. E l’Inter l’ha accontentata. Del resto, la squadra nerazzurra sembra gettonatissima tra i campioni azzurri del volley, femmine e maschi che siano. Se Paola Egonu, punta di diamante dell’Italvolley rosa di Velasco, ha l’Inter nel cuore, anche Michieletto e Romanò – bocche da fuoco dell’Italvolley maschile di De Giorgi – sono ultrà sfegatati dei nerazzurri. Il secondo ha fatto addirittura le 2 di notte nelle Filippine per seguire l’ultimo Juve-Inter ed è andato in campo col broncio qualche ora dopo contro l’Algeria.

Paola Egonu dall’Inter ad Appiano Gentile

L’outing sulla sua fede interista ha portato Paoletta dritta ad Appiano Gentile. All’Inter, infatti, ci hanno messo poco a recapitarle l’invito, accontentando una delle sue tifose più illustri. Il momento più atteso? L’incontro col Toro. I due si sono scambiati le maglie delle rispettive squadre e l’argentino, che ha indossato la fascia da capitano per la prima volta nel 2023 in un’amichevole precampionato contro il Lugano, ha dispensato qualche consiglio prezioso a Egonu, che invece debutterà ufficialmente nel suo nuovo ruolo lunedì prossimo, 6 ottobre, alla prima di campionato contro Bergamo.

L’incontro Egonu-Lautaro e le parole su Zanetti

“Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter”, le parole di Egonu riportate dall’Ansa. E Paola si è dimostrata preparatissima sulla storia della società di cui è fan tanto accanita: “Il giocatore con più presenze? So benissimo chi è, Javier Zanetti“. E proprio allo storico capitano, adesso vicepresidente, Paoletta intende ispirarsi per far bene nella sua nuova veste. Nel giorno dell’annuncio della sua promozione, resa possibile dagli addii di Alessia Orro e Myriam Sylla, specificò: “Non è vero che non amo il gruppo, tutto il contrario. Tuttavia, ognuno deve ritagliarsi dei momenti per sé”.

Egonu contro Orro e De Gennaro: c’entra il calcio

Egonu tifosissima dell’Inter, dunque. Chissà quante schermaglie fino allo scorso anno negli spogliatori del Vero Volley proprio con Orro, tifosa della Juventus oltre che simpatizzante del Cagliari. Schermaglie che proseguiranno tra le due nei prossimi impegni della Nazionale, in programma comunque nella prossima estate. E a proposito di sfottò e sberleffi, chissà quante gliene avrà raccontate a Egonu una delle sue amiche più strette, Moki De Gennaro, dopo l’incredibile epilogo dell’ultimo sprint Scudetto. Il libero di Conegliano e della Nazionale azzurra è originaria di Piano di Sorrento ed è tifosa del Napoli.