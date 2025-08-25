Paolini batte Aiava e vola al 2° turno in abito da sera. Darderi rullo compressore, fuori Nardi e Bronzetti

Esordio convincente per Jasmine: battuta l'australiana in due set, poi la piroetta davanti al pubblico di Flushing Meadow per mostrare il vestito. Così così gli altri italiani.

S’è presentata a Flushing Meadows sfoggiando un’elegante mise, quasi un abito da sera più che un completino per giocare a tennis. E ha vinto in modo convincente, mettendo in mostra un gioco…elegante, per poi conquistare ancora una volta tutti con la sua coinvolgente simpatia. Ottimo impatto a New York per Jasmine Paolini. La garfagnina ha raggiunto il secondo turno dell’ultimo Slam dell’anno piegando in due set l’australiana Destanee Aiava. Missione compiuta anche per Luciano Darderi, che ha letteralmente spazzato via Rinky Hijikata. Niente da fare, invece, per Luca Nardi e Lucia Bronzetti, eliminati rispettivamente da Tomas Machac e Tereza Valentova.

US Open, Jasmine Paoli convince contro Destanee Aiava

Buono l’approccio alla partita di Jas, che ha impresso subito al match il ritmo sperato. Il primo set è volato via senza particolari intoppi per la garfagnina, che prima ha fatto il break e poi lo ha consolidato, chiudendo con un punteggio rassicurante: 6-2. Qualche problemino in più nella seconda frazione, in cui pure Paolini ha esibito un gioco se possibile ancora più sciolto, più fluido. Il parziale si è risolto al tie-break, che l’azzurra ha vinto sul risultato di 7-4. L’avversaria dell’azzurra al secondo turno uscirà dal confronto tra la 31enne bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 119 del ranking, e la 17enne statunitense Iva Jovic, numero 73.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ammissione di Jas: “A Cincinnati ho ritrovato fiducia”

Spettacolo anche a fine match, quando Jasmine dopo i complimenti dell’intervistatrice ha fatto una piroetta per “mostrare” il suo abito ai tifosi, che hanno gradito. “È stata una partita positiva. Non era facile, Destanee Aiava gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. Nel primo turno c’è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Ho fatto un po’ fatica all’inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita”. E ancora: “Sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti. A Cincinnati ho ritrovato serenità, sensazioni buone e la positività che mi era un po’ mancata negli ultimi due tornei”.

Gli altri italiani: Darderi impressiona, ko Nardi e Bronzetti

Convincente pure la vittoria di Luciano Darderi su Hijikata, con l’azzurro che ha concesso al suo rivale appena cinque giochi: 6-2 6-1 6-2 il punteggio. Un Darderi esuberante sul cemento come forse non lo si era mai visto prima e che nel prossimo incontro se la vedrà con Eliot Spizzirri, enfant du pays, numero 127 del ranking, reduce dal successo in tre set nel derby contro Stefan Dostanic. Fine immediata della corsa, di contro, per Luca Nardi, maltrattato da Tomas Machac: 6-3 6-1 6-1 per il ceco, testa di serie numero 21. Fuori anche Lucia Bronzetti, che non è riuscita a vincere la battaglia contro Tereza Valentova: 3-6 6-3 4-6.

Segui live risultati e calendario degli US Open