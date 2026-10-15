Quando sembrava aver imboccata la via maestra, Jasmine Paolini viene nuovamente riportata a terra: Sonay Kartal le rifila un pesante 6-2 6-0. Domani il doppio con Errani

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un passo avanti e due indietro: l’attualità di Jasmine Paolini da un po’ di tempo a questa parte racconta di tante cadute repentine, e Wuhan non fa eccezione. Contro Sonay Kartal, numero 170 del ranking (ma il balzo è già certificato di almeno 50 posizioni: dovesse avanzare ancora, porte spalancate in top 100), la resa è incondizionata: 6-2 6-0 il punteggio a favore della giocatrice britannica, che quest’anno è tornata a giocare dopo aver dovuto fare i conti con un lungo infortunio nella passata stagione (infatti è garantita dal ranking protetto) e che in passato è stata anche 44 del mondo, ma che in tutta onestà nessuno poteva immaginare rivelarsi tanto dominante contro la giocatrice toscana.

Una buona partenza, poi 11 game di fila persi!

Insomma, la ripassata è bella e buona, e stavolta è difficile trovare attenuanti a una battuta d’arresto tanto inattesa, quanto pesante. E dire che l’avvio sembrava poter raccontare tutta un’altra partita: è Jasmine ad avere la prima palla break nell’incontro nel game d’apertura, annullata con una prima vincente dalla rivale. Soprattutto Paolini ne colleziona tre nel terzo gioco, e stavolta non c’è modo di arginarne l’esplosività: l’azzurra sale sul 2-1 e tutto lascia presagire a un percorso abbastanza in discesa, ma l’illusione si rivelerà tale.

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Perché da quel momento in poi Kartal comincia a forzare i colpi, e già nel successivo game la parità viene ristabilita alla seconda opportunità (errore non forzato di Jas e 2-2). È il primo di un filotto di 11 game consecutivi che la britannica porterà a casa, tra lo stupore di chi immaginava certo un copione diverso e un match sui binari dell’equilibrio.

La rottura prolungata della toscana è fin troppo evidente: nel sesto gioco cede il servizio spedendo un diritto lungo linea in corridoio, poi è il turno di un rovescio incrociato finito lontano dalla riga che sulla palla set consegna il parziale alla rivale (15 punti a 3 dalla palla non sfruttata nel quarto gioco per tenere la battuta).

Domani con Errani nel doppio a caccia delle Finals

Chi si aspetta una reazione non sa che Kartal ha in serbo tutt’altre idee. E nel secondo set non c’è praticamente storia sin dalle battute iniziali: i game sul servizio di Paolini diventano gli unici degni di nota, anche se la britannica nel secondo game ottiene il modo di fare il break tenendo l’italiana a zero.

È il punto di non ritorno: Jasmine imbarca acqua, perde fiducia e cede senza colpo ferire, prendendosi un bagel che pesa nella testa, nel morale e anche nelle gambe. Eloquenti le stats di giornata: Kartal ha vinto quasi il doppio dei punti (57 a 28), servito intorno al 70% sia prima che seconda, mentre Paolini ha rilasciato un 29% con la prima e un 42% con la seconda, mettendoci anche il triplo degli errori non forzati (24 a 8).

Domani con Sara Errani si giocherà un posto in semifinale nel torneo di doppio, con punti pesanti in chiave Finals in palio, mentre nel ranking di singolare da lunedì sarà al numero 35. E pensare che domani tornerà subito a giocare è oggi è l’unica consolazione possibile.