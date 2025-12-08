Paolini indica il migliore tra Sinner e Alcaraz e svela il nuovo allenatore: "Errani vice, mi dirà la tattica"

Ospite da Fazio, Jasmine sceglie il suo campione preferito tra Jannik e Carlos e ufficializza la nomina di Pizzorno quale head coach: "Sara farà parte del team".

Il 2025 è stato un anno d’oro per Jasmine Paolini. L’ennesimo della storia recente di Jas, che s’è piazzata in pianta stabile nella top 10 del tennis al femminile e s’è confermata leader anche nel doppio, in tandem con Sara Errani. Una stagione archiviata col trionfo (l’ennesimo) in BJK Cup e con un incarico prestigioso: è stata lei, insieme al presidente della Fondazione Milano Cortina Malagò, a portare in Italia la torcia olimpica dalla Grecia, al culmine di una cerimonia davvero suggestiva. Cosa riserva il futuro a Paolini? Quale sarà il suo allenatore? E chi preferisce tra Sinner e Alcaraz? Domande impegnative, a cui Jasmine ha risposto da Fabio Fazio.

Paolini, il verdetto tra Sinner e Alcaraz

Ospite a “Che tempo che fa” sul canale Nove proprio insieme a Sara Errani, la garfagnina si è sbilanciata anzitutto sul campionissimo del tennis maschile, rispondendo al quesito: “Chi è il migliore”. Una bella lotta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a cui la stella azzurra ha risposto in modo netto e perentorio: “Mi fa impazzire quando Jannik colpisce forte la palla, è una sensazione che mi piace sperimentare anche in prima persona”, ha confessato Paolini. “Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a bocca aperta. Tutti e due sono dei giocatori incredibili, ma Jannik è Jannik“.

Pizzorno nuovo head coach di Paolini

Paolini ha fornito poi dettagli interessanti sulla composizione del team del suo futuro. Gli ultimi mesi sono stati segnati per Jasmine da numerosi cambi di allenatore, una serie di avvicendamenti successiva alla decisione di separarsi dallo storico coach Renzo Furlan, con cui aveva scalato le classifiche fino a raggiungere l’elite del tennis mondiale. “Avrò due persone che saranno nel mio angolo nel 2026”, ha chiarito Jas. “Danilo Pizzorno sarà il mio primo allenatore, mentre Sara Errani sarà l’allenatrice che avrà il compito di guidarmi dal punto di vista tattico. Lei su questo – ha aggiunto Paolini – è bravissima”.

Jasmine confessa: “Non guardavo Errani”

Simpatico, infine, il siparietto – con tanto di rivelazione sorprendente – riguardante la stessa Errani, che ha qualche annetto in più rispetto a Paolini e che rappresenta per lei un punto di riferimento. Quando era piccola, però, Jasmine non ha visto neppure una sua partita. “Se guardavo in tv le partite di Sara? Devo essere sincera e ti rispondo di no“, ha ammesso Jasmine rispondendo a un’altra domanda ‘cattivella’ di Fazio. “Non mi ricordo – ha aggiunto Paolini ridendo – nessuna partita in particolare di Sara in questo momento. In compenso ricordo di più i successi della Schiavone, tipo quello al Roland Garros”.