Paolini in Cina per evitare il crollo in classifica, ma l’allarme ritiri a Pechino non salva Jasmine da un tabellone da incubo

I tanti ritiri che hanno colpito il WTA 1000 di Pechino hanno permesso a Paolini di scalare le teste di serie, ma non di evitarsi un tabellone complicato verso la difesa di putni fondamentali per evitare il tracollo in classifica

In occasione della tournée asiatica Jasmine Paolini sarà chiamata a dare seguito agli incoraggianti risultati ottenuti negli ultimi tornei dopo una prima metà di stagione deludente per evitare di crollare ancora più in basso nella classifica WTA. Il primo appuntamento per l’azzurra sarà il “1000” di Pechino che avrà inizio nella giornata di domani mercoledì 30 settembre e dove, nonostante i tantissimi forfait per infortunio che hanno colpito il torneo, il sorteggio si è rivelato tutt’altro che favorevole alla toscana, che si presenta al via con l’obiettivo di difendere la semifinale raggiunta l’anno scorso.

Paolini chiamata a fare bene in Cina per evitare il crollo nel ranking

Dopo una prima metà di stagione amara di soddisfazioni e ricco di delusioni anche per colpa di un infortunio al piede che l’ha fortemente limitata, a partire da Wimbledon Paolini ha ritrovato almeno in parte il proprio tennis brillante, raggiungendo i quarti di finale a Londra e trascinando l’Italia in semifinale di Billie Jean King Cup con una bella doppia vittoria contro la Cina. Ora, però, Jasmine sarà chiamata a dare seguito a questi risultati incoraggianti e ad alzare ulteriormente il proprio livello in occasione della tournée asiatica, dove dovrà difendere i punti ottenuti l’anno scorso grazie alla semifinale e al quarto ottenuti nei WTA 1000 di Pechino e Wuhan e la semifinale nel WTA 500 di Ningbo per evitare di crollare ulteriormente nel ranking e uscire dalla top-30.

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L’ostico tabellone di Paolini a Pechino

Proprio Pechino, il primo appuntamento in calendario per Paolini in Cina, sarà subito cruciale per l’azzurra, che dovrà cercare di fare più strada possibile nel torneo per recuperare le 11 posizione che virtualmente ha perso nella classifica live. Farsi strada nel primo “1000” cinese non sarà però semplice. Se l’esordio contro Daria Snigur o una giocatrice proveniente dalle qualificazioni non dovrebbe rappresentare un grande ostacolo, le cose per Jasmine potrebbero complicarsi a partire dal terzo turno contro la testa di serie n°22 Diane Perry e, soprattutto, in caso di approdo agli ottavi di finale, dove potrebbe vedersela con la n°4 al mondo Mirra Andreeva.

Allarme ritiri a Pechino: quanti forfait nel primo “1000” cinese

Un sorteggio ostico per Paolini, che eventualmente poi dovrebbe affrontare Linda Noskova ai quarti e un’Aryna Sabalenka a caccia di riscatto in semifinale. Il tutto nonostante in soccorso di Jasmine siano arrivati i tantissimi forfait che hanno colpito il torneo di Pechino, dove rispetto all’entry list iniziale ben 17 giocatrici sono state costrette a ritirarsi, tra le quali spiccano i nomi di due top-10 come Jessica Pegula e Marta Kostyuk e ben quattro top-20, ovvero Amanda Anisimova, Victoria Mboko, Sorana Cirstea e Alexandra Eala. Defezioni che hanno nuovamente riacceso i riflettori sui tanti infortuni nel mondo del tennis.