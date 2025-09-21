Paolini e Cocciaretto, il montepremi pazzesco vinto in Billie Jean King Cup: ecco il prize money conquistato dall’Italia

Paolin, Cocciaretto e tutte le altre componenti della squadra italiana capitanata da Tathiana Garbin si sono aggiudicate un montepremi incredibile grazie al trionfo in Billie Jean King Cup

L’Italia del tennis sale ancora una volta sul tetto del mondo. Merito delle ragazze di Tathiana Garbin, capaci di conquistare per il secondo anno di fila la Billie Jean King Cup ribaltando soprattutto in finale i favori del pronostico e regalando al nostro movimento il sesto titolo nei tornei a squadre per Nazioni a livello femminile. Un successo che vale a Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e a tutte le altre componenti della squadra anche un montepremi incredibile da 2 milioni di dollari.

Secondo successo consecutivo per l’Italia e sesto nella storia

Dopo la sofferta vittoria contro l’Ucraina, ribaltata nel doppio decisivo dopo essersi ritrovate sotto in seguito alla sconfitta nel primo singolare, l’Italia di Garbin ha superato le più rosee aspettative vincendo la finale contro gli USA, favoriti alla viglia, e facendolo anche in grande stile, senza concedere nemmeno un set.

La giornata si è infatti aperta con la vittoria strepitosa di una Cocciaretto brillantissima, forse una delle sue versioni migliori in carriera, capace di battere con un doppio 6-4 Emma Navarro, che in classifica dove si trova al n°18 WTA è ben 73 posizioni avanti a Elisabetta. Successivamente è arrivata anche quella di Paolini, che ha ribaltato i pronostici battendo 6-4 6-2 la n°7 al mondo Jessica Pegula e regalando all’Italia il secondo successo consecutivo in Billie Jean King Cup e il sesto totale nelle competizioni a squadre per nazioni a livello femminile (gli altri quattro successi le azzurre gli avevano conquistati tra il 2006 e il 2013 in Fed Cup).

L’incredibile montepremi e come verrà diviso

Un trionfo che ha permesso all’Italia di aggiudicarsi anche un sostanzioso montepremi. La squadra azzurra ha infatti guadagnato la bellezza di 2 milioni di dollari che andranno divisi tra le cinque componenti, ovvero Paolini, Cocciaretto, Errani, Bronzetti e Grant. Come però saranno suddivisi non ci è dato saperlo visto che è la squadra a deciderlo. Possibile che una percentuale leggermente più alta tocchi a chi ha giocato di più e avuto un ruolo più centrale nel successo come in questo caso Elisabetta e Jasmine, che non ha perso nemmeno una delle quattro partite che ha giocato.

Il confronto con il 2024

Questo incredibile montepremi non rappresenta però un record nella competizione. Il successo nella passata edizione della Billie Jean King Cup era valso infatti alla squadra capitanata da Garbin la bellezza di 2,2 milioni di dollari, ovvero un bel 10% in più rispetto all’edizione 2025. Cifre comunque più basse rispetto a quelle conquistate da Jannik Sinner e compagni in Coppa Davis nel 2024, quando il prize money per i vincitori era di 2,4 milioni di dollari.