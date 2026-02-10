Impresa di Cocciaretto, Gauff schiantata a Doha: Paolini in crisi nera e travolta da Sakkari. Attesa per Berrettini

Ennesia sconfitta cocente in questo inizio di 2026 per Paolini, travolta per 6-4 6-2 da Maria Sakkari all'esordio al WTA 1000 di Doha, dove invece Cocciaretto ha battuto nettamente Gauff

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Stenta a decollare il 2026 di Jasmine Paolini, che dopo l’eliminazione al terzo turno dell’Australian Open è stata sconfitta nettamente all’esordio nel WTA 1000 di Doha dalla n°52 Maria Sakkari con il risultato di 6-4 6-2. Chi invece in Qatar sta sfruttando al meglio le sue chance è Elisabetta Cocciaretto, protagonista dell’altra sorpresa di giornata con la vittoria sempre per 6-4 6-2 su Coco Gauff. Cresce invece l’attesa per il rientro dopo l’infortunio di Matteo Berrettini, che farà il suo esordio stagionale stasera in occasione dell’ATP 250 di Buenos Aires.

Sakkari batte nettamente una Paolini molto fallosa

Niente riscatto per Paolini dopo i deludenti Australian Open dove è stata eliminata al primo turno nel doppio in coppia con Sara Errani e al terzo in singolare. Jasmine ha infatti ceduto nettamente all’esordio nel WTA 1000 di Doha contro Sakkari, al termine di una partita in cui l’azzurra ha commesso molti errori, soprattutto nei punti chiave, e avuto un rendimento bassissimo con la prima di servizio, con la quale ha ottenuto solamente il 48% dei punti, meno addirittura di quanti ne ha vinti in percentuale con la seconda (57%).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inizio di 2026 deludente per Jasmine

Quella raccolta oggi è l’ennesima delusione in questo inizio di 2026 per Paolini, che in questa stagione ha finora raccolto quattro vittorie e quattro sconfitte, un bottino troppo amaro per una giocatrice del suo talento e che ambisce a rimanere ancora in top-10. C’è però da dire che anche l’anno scorso l’inizio di stagione non era stato ottimale per Jasmine, che fino al WTA 1000 di Miami aveva raccolto ben poche soddisfazioni. L’obiettivo deve essere però quello di rialzarsi il prima possibile per l’azzurra, che avrà la prima chance di redenzione nel doppio in coppia con Errani sempre a Doha, dove le italiane sono campionesse in carica.

Impresa di Cocciaretto a Doha, stracciata Gauff

Chi invece continua a sorprendere a Doha è Cocciaretto, che sta sfruttando la meglio il ripescaggio da lucky loser dopo essere stata eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni. Dopo aver batturo Elsa Jaquemot all’esordio, Elisabetta ha stracciato anche la testa di serie n°4 Gauff (anche lei come Paolini un po’ in difficoltà in questo inizio di 2026) con lo stesso risultato con cui Sakkari ha avuto la meglio su Jas. Ora per l’azzurra al terzo turno ci sarà la statunitense Ann Li.

Berrettini torna in campo

L’Italia del tennis spera comunque di rialzarsi nel corso delle giornata. Oggi infatti scenderà in capo Berrettini, che farà il suo debutto ufficiale dopo essere stato costretto a rinunciare all’Australian Open per colpa dell’ennesimo infortunio agli addominali. Come già fatto in passato anche questa volta Matteo ha preferito fare il proprio ritorno in campo sulla terra rossa, decidendo di prendere parte alla tournée sudamericana a partire dall’ATP 250 di Buenos Aires, dove è la testa di serie n°8 e farà il suo esordio in serata contro la wild card Federico Coria.