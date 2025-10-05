Pechino, Paolini ed Errani trionfo e record: sono le numero 1 al mondo. Ma per Jas a Wuhan sarà ultima spiaggia

La coppia azzurra conquista il quarto titolo stagionale in Cina e sale al primo posto nella race di doppio: per Sara si tratta del titolo numero 36 in carriera, nessuna delle atlete in attività ne ha di più.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La coppia numero al mondo è quella formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre vincono il quarto titolo di doppio in stagione contro la coppia formata da Sato e Stollar e salgono al primo posto nella race mettendosi alle spalle la statunitense Townsend e la ceca Siniakova.

Occasioni perse nel primo poi la reazione

Tante occasioni perse nel primo set da parte di Errani e Paolini che in più di un’occasione avrebbero la possibilità di portarsi avanti di un break, ma Stollar e Kato riescono a difendersi con le unghie e con i denti e portano il parziale al tiebreak. Ma nel momento decisivo le due azzurre cominciano a sbagliare troppo, perdono un po’ di lucidità e il primo set gli sfugge di mano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel secondo set però arriva una reazione immediata con il break in apertura di Errani e Paolini che provano a togliersi di dosso i fantasmi del tiebreak. Le azzurre hanno anche in più di una circostanza l’occasione di allungare ancora prima però di chiudere il secondo set con il secondo break. Si decide tutto al terzo set in forma di super-tiebreak con le due azzurre che cominciano subito alla grande, trovando l’allungo sul punteggio di 4-0. E’ un crescendo della coppa azzurra che domina nel momento chiave e porta a casa il quarto titolo della stagione con il punteggio di 10-2.

I numeri pazzeschi di Errani e Paolini

Una stagione da sogno quella di Sara Errani e Jasmine Paolini che si confermano la coppia più forte in questo momento nel doppio femminile. Le due azzurre, che in questa stagione avevano già trionfato a Doha, a Roma e al Roland Garros, salgono al primo posto della race con 7135 punti mettendosi alle spalle la coppia formata dalla statunitense Townsend e dalla ceca Siniakova (a quota 6290). Per Errani è anche il titolo numero 36 in carriera, nessuna delle tenniste in attività ne ha di più.

WTA 1000 a Wuhan, chance per le Finals

Il torneo di Pechino non è andato secondo le aspettative per Jasmine Paolini che sperava di fare più strada in Cina. Ma il tour in Oriente continua a rappresentare un’opportunità per la toscana che si presenta in tabellone anche al WTA 1000 di Wuhan con Jas (entra dalle qualificazioni anche Lucia Bronzetti). Per la tennista toscana si tratta di un’occasione per provare a raggiungere Elena Rybakina nella corsa alle Finals, in questo momento sono 65 i punti di differenza con la tennista kazaka. Se non è l’ultima chance poco ci manca visto che dopo il torneo cinese, ci sono in programma due tornei 500 (Ningbo e Tokyo) e 3 tornei 250 (Osaka, Guangzhou e Tokyo) ma potrebbe anche essere troppo tardi per provare a strappare un pass per Riyadh.

A Wuhan c’è un bye al primo turno per Paolini che entra in tabellone con la testa di serie numero 3 e aspetta la vincente tra la cinese Yuan e una qualificata. Dal suo lavoro di tabellone la padrone di casa Zheng, Mirra Andreeva mentre in un’eventuale semifinale potrebbe trovare Jessica Pegula, Anna Kalinskaya o Paula Badosa.

WTA: la classifica completa