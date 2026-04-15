Paolini, che flop contro Sonmez a Stoccarda: Jas in crisi nera, ansia per Roma e rischio crollo in classifica

Altra brutta sconfitta per Paolini, travolta con un netto 6-2 6-2 dalla n°79 al mondo Sonmez e sempre più in crisi, con la pesante cambiale degli Internazionali d'Italia che si avvicina

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La stagione sulla terra rossa si apre nel peggiore dei modi per Jasmine Paolini, protagonista di una prova negativa all’esordio al WTA 500 di Stoccarda, dove è stata eliminata nettamente dalla qualificata e n°79 al mondo Zeynep Sonmez con un doppio 6-2. Continua la crisi sempre più profonda di Jas, che dovrà cercare di rialzarsi in vista degli Internazionali d’Italia, dove è chiamata a fare bene per evitare il crollo in classifica.

Paolini travolta da Sonmez all’esordio a Stoccarda

La vittoria contro Himeno Sakatsume in Billie Jean King Cup ci aveva illuso che il periodo di difficoltà di Paolini fosse finalmente alle spalle. All’esordio stagionale sulla terra rossa (la sua superficie preferita) nel circuito maggiore l’azzurra è però incappa in una nuova e pesante sconfitta, conquistando appena quattro game contro la giocatrice proveniente dalle qualificazioni Sonmez, protagonista di una buona prova ma molto favorita dai tanti errori di Jas, apparsa anche poco brillante dal punto di vista fisico. Un ko pesante per Paolini, mentre Sonmez vola agli ottavi di finale del WTA 500 di Stoccarda contro Leylah Fernandez.

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Paolini in crisi nera, ora si teme anche per gli Internazionali d’Italia e Roland Garros

Quella di Stoccarda è l’ennesima battuta d’arresto pesante per Paolini, che in questo 2026 non ha ancora conquistato tre vittorie consecutive in singolare. Una crisi che preoccupa sempre più, soprattutto perché ora arriveranno i tornei per lei più importanti come gli Internazionali d’Italia e Roland Garros, dove nel recente passato ha ottenuto risultati importanti, ma ai quali si presenterà con aspettative certamente ridimensionate.

Il rischio crollo in classifica

I tornei precedentemente nominati, su tutti gli Internazionali d’Italia, saranno anche fondamentali per Paolini se non vuole rischiare di crollare in classifica. A Roma infatti Jas sarà chiamata a difendere i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso e senza i quali si ritroverebbe certamente fuori dalla top-10 (dove staziona stabilmente da ormai circa due stagioni), soprattutto visto che il ko all’esordio a Stoccarda le è già costato 185 punti. Anche al Roland Garros l’azzurra dovrà cercare di fare strada per recuperare almeno i 200 punti dell’ottavo raggiunto la passata stagione.