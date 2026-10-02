Paolini da incubo a Pechino, si butta via e Snigur vince in rimonta: Jas crolla in classifica, perse oltre dieci posizioni

Dopo una buona partenza Paolini s'inceppa e tracolla contro Snigur al debutto al WTA 1000 di Pechino. Una sconfitta che Jasmine paga a caro prezzo in classifica, dove è ora certa di uscire dalla top-30

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Inizio di tournée asiatica da dimenticare per Jasmine Paolini, eliminata in rimonta da Daria Snigur dal WTA 1000 di Pechino dopo essersi portata in vantaggio di un set e un break per ben due volte nel secondo parziale. Una sconfitta pesante per l’azzurra, che paga a caro prezzo la sconfitta perdendo ben undici posizioni e uscendo fuori dalla top-30 della classifica WTA.

Paolini parte bene…

E pensare che l’inizio di match era stato anche promettente per Paolini, capace di strappare la battuta a Snigur alla prima occasione utile. Un vantaggio che dura poco visto l’immediato contro break dell’ucraina, ma che testimonia comunque la combattività dell’azzurra, che poi si salva da una pericolosa situazione di 0-40 e in seguito trova il break decisivo nell’ottavo game chiudendo così il parziale sul 6-3.

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Anche nel secondo set a partire meglio è sempre Paolini che trova il break in apertura di parziale. Come nel primo questa volta però l’azzurra subisce l’immediato contro break. La scena si ripete un paio di game più tardi, quando Jasmine strappa nuovamente la battuta a Snigur, ma al momento di dover consolidare il break per involarsi verso la vittoria si fa strappare la battuta dall’ucraina, che la obbliga al tie-break.

…poi si butta via e Snigur vince in rimonta

Ed è proprio a partire dal tie-break del secondo set che la partita prende una piega inaspettata, con Paolini che per due volte si porta avanti di un mini break ma poi si fa sempre rimontare, subendo poi il sorpasso nel punteggio di una Snigur più solida e lucida e abile a sfruttare gli errori di Jas per andare a vincere il secondo set grazie a un parziale di cinque punti a uno.

A questo punto le redini dell’incontro sono tutte nelle mani di Snigur, che prima si fa annullare tre palle break da Paolini e poi dilaga nel set, con Jasmine che non riesce a tenere più alcun turno di battuta e trova un piccolo moto di reazione solamente sul finire di match con un break nel sesto game che non fa altro che addolcire il risultato finale che vede l’ucraina trionfare per 3-6 7-6 6-2 e accedere al terzo turno del WTA 1000 di Pechino.

Paolini crolla in classifica ed esce dalla top-30

Una sconfitta dolorosa per Paolini, e non solo per come è maturata. Al WTA 1000 di Pechino Jasmine infatti difendeva la semifinale raggiunta l’anno passato e ha dovuto dunque dire addio a tutti quei punti, con il conseguente tracollo in classifica per l’azzurra, che dalla posizione di n°20 che occupava prima dell’inizio del torneo è già sicura di scivolare di almeno undici posizioni, uscendo così dalla top-30. Una situazione che potrebbe ulteriormente peggiorare per Paolini in caso le sue inseguitrici dovessero fare strada a Pechino e scavalcarla a loro volta in classifica.