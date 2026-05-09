Paolini, Roma non nasconde la crisi: il ko con Mertens è devastante. Jas crolla in classifica: addio Top 10 dopo 101 settimane

Dopo il titolo conquistato agli Internazionali nel 2025, la toscana non riesce a ripetersi e si deve arrendere alla belga Mertens dopo tre set di battaglia. Da lunedì Paolini sarà la numero 13 al mondo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una crisi profonda. Jasmine Paolini sembra una lontana parente di quella ammirata solo un anno fa sulla terra rossa di Roma quando fece la storia conquistando il titolo. La toscana dopo aver sofferto contro la francese Jeanjean, stavolta non si salva contro la belga Mertes che la batte in tre set e la condanna a dire addio alla Top 10 nel ranking WTA.

I tre match point nel secondo set

Una partita complicatissima per Jasmine Paolini che però riesce sempre a tenersi a galla. Dopo aver strappato il primo set anche con un pizzico di fortuna, la toscana comincia malissimo il secondo con Mertens che vola subito sul 2-0. Ma ancora una volta arriva la reazione di Jas con il Centrale che accompagna ogni suo colpo e la sostiene nei momenti decisivi. L’azzurra si porta avanti, dà la sensazione di poter scappare prima di essere raggiunta. L’occasione più clamorosa arriva sul 6-5 quando la toscana ha tre matchpoint sul servizio della sua avversaria ma non riesce a sfruttare nessuna delle due occasioni. Si va al tieabrek con la belga che prende quasi subito il comando delle operazioni. Ancora una volta Paolini però riesce a rimanere in scia ma sul secondo set point quando il punto sembra ormai fatto, manda in rete un tentativo di palla corta a campo completamente aperto.

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Il terzo set sulle montagne russe

La musica non cambia nel parziale decisivo. Ancora una volta a fare la differenza è la mancanza di continuità di Paolini che alterna dei momenti molto positivi a errori per lei incomprensibili. Mertens è brava a rimanere sempre concentrata e il più solida possibile. Non si lascia scalfire neanche dal tifo di Roma che è tutto per la giocatrice toscana e nonostante i tentativi di rimonta di Jas porta a casa una vittoria pesantissima sulla terra rossa romana.

Il crollo in classifica per Jasmine

E’ stato un 2026 molto complicato per Jasmine Paolini, l’unico torneo che l’ha vista arrivare in semifinale è stato il Merida Open in Messico per il resto sono arrivate tante sconfitte anche molto premature. La speranza era rappresentata dalla terra rossa ma alle prime uscite le cose non sono andate meglio, subito fuori a Stoccarda, eliminazione ai 16esimi a Madrid e ancora eliminazione a Roma dove difendeva il titolo conquistato nella scorsa stagione. La sconfitta contro Mertens equivale anche a un crollo in classifica che la spedisce fuori dalla Top 10 per la prima volta dopo 101 settimane. Paolini perderà 5 posizioni in classifica a partire da lunedì e ricomincerà il suo tentativo di scalata dal 13esimo posto.

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