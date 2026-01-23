Australian Open, Paolini vittima di un malore: il crollo contro la 18enne Jovic. Cosa è successo, la rivelazione di Jas

La toscana si arrende in due set contro la statunitense nel terzo turno dello slam australiano: il malore nel primo set, la richiesta del fisio e il giallo sul motivo delle sue condizioni

Si conclude l’avventura a Melbourne per Jasmine Paolini che si arrende al terzo turno degli Australian Open contro la giovane statunitense Iva Jovic. L’azzurra paga un malore accusato nel primo set a causa di problemi di stomaco che non le hanno permesso di esprimersi al meglio.

Jas: il primo set da incubo

Il sorriso che tante volte ha accompagnato Jasmine Paolini nel corso della sua carriera, e che è diventato un marchio di fabbrica della tennista toscana, nella mattinata di Melbourne si vede poche volte. Già nel primo set si capisce che c’è qualcosa che non va. La 18enne Jovic è una delle grandi promesse del circuito femminile e parte subito con il piede giusto ma è l’azzurra che non offre le consuete sensazioni. Nei primi due game al servizio va subito sotto di due break dando la sensazione che ci sia qualcosa che non funzioni soprattutto dal punto di vista fisica con Jas che appare completamente svuotata. Il primo set corre via troppo velocemente con Jovic che chiude agevolmente con il punteggio di 6-2.

La richiesta del fisio e il giallo “cheeseburgers”

A confermare che ci sia qualcosa che non va per Jasmine Paolini arriva la richiesta del fisioterapista alla fine del primo set. L’azzurra chiede al giudice di sedia l’intervento del medico e spiega di aver avuto problemi di stomaco già prima dell’incontro. Nei video che circolano in rete c’è chi prova a interpretare le parole della tennista italiana che secondo alcuni rivelerebbe al medico di aver mangiato tre cheeseburger prima del match, ma dall’audio è difficile se siano quelle le parole pronunciate.

L’unica soluzione offerta alla numero 8 del mondo è quella di una pastiglia per provare a risolvere i problemi di digestione ma il farmaco non sembra avere effetti miracolosi. L’azzurra continua a non essere brillante dal punto di vista fisico anche nel secondo set, prova comunque a reagire ma dall’altra parte si ritrova un’avversaria che sembra in totale fiducia. Paolini combatte con le ultime energie rimaste, rimette in piedi un parziale che sembrava ormai chiuso ma alla fine deve arrendersi al tiebreak.

Il chiarimento di Jas

A chiarire cosa è successo è stata proprio Jasmine Paolini che dopo il match ha svelato il problema che ha dovuto affrontare: “Ci sono dei giorni in cui si digerisce peggio. Forse è stata anche la tensione, sentivo che mi era rimasto qualcosa sullo stomaco ma non penso sia colpa del cibo. Mi sono sdraiata negli spogliatoi, c’era l’aria condizionata e ho sentito freddo. Era il segnale che qualcosa non era andato bene. Ho provato a stare lì fino alla fine, perché sapevo che poteva andare solo meglio ma non è bastato”.

Paolini, come cambia il ranking

Jasmine Paolini continua ad avere un rapporto molto complicato con gli Australian Open. Dopo una serie di uscite al primo turno, la svolta è arrivata nel 2024 quando riuscì ad arrivare agli ottavi di finale prima di arrendersi ad Anna Kalinskaya. Così come nel 2026, anche lo scorso anno la sua avventura si fermò al terzo turno con la sconfitta in tre set contro Elena Svitolina. Ma l’uscita di scena di oggi lascia l’amaro in bocca, Jovic per quanto emergente sembrava un’avversaria alla portata. In termini di ranking non dovrebbe cambiare molto per l’azzurra, ora all’ottavo posto della classifica WTA ma l’inizio 2026 sicuramente non è stato all’altezza delle aspettative.