Miami, Paolini ko con Ostapenko e in classifica si fa durissima. Collins e Moutet: lite, repliche e due di picche

La tennista toscana parte forte contro la lettone, conquista il primo set ma non riesce a tenere lo stesso ritmo e cede in tre set. L’azzurra perde una posizione nel ranking WTA

La crisi non è ancora alle spalle, almeno non del tutto. Jasmine Paolini lotta alla grande contro Jelena Ostapenko ma nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami arriva una sconfitta che fa male soprattutto per il morale della toscana che sul cemento della Florida aveva dato la sensazione di aver risolto qualche problema degli ultimi tempi.

Paolini-Ostapenko: che battaglia

Una vera e propria battaglia quella tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko. L’azzurra dimostra di aver superato qualche problema di approccio al match, il primo set è subito una bella lotta tra le due con la toscana che però riesce ad avere la meglio con il punteggio di 7-5. Nel secondo però la gara cambia, Ostapenko sbaglia molto di meno mentre Jasmine sembra faticare a trovare il ritmo avuto a inizio partita. La lettone prende il controllo del match e conquista il parziale con il punteggio di 6-2. Nel terzo è di nuovo battaglia, Ostapenko scappa ancora una volta via, ma quando il match sembra ormai concluso, Paolini firma tre game di fila e vola sul 5-5. La stanchezza però si fa sentire con la lettone che trova la vittoria con il punteggio di 7-5.

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Ranking WTA: Jan perde una posizione

La sconfitta contro Jelena Ostapenko non fa male solo per il morale di Jasmine Paolini ma anche per la sua classifica che comincia a mostrare i primi segni di questo difficilissimo avvio di stagione. L’azzurra perde una posizione visto che viene scavalcata dall’ucraina Elina Svitolina che si prende la settima posizione. Per la toscana un campanello d’allarme importante anche perché alle sue spalle ci sono anche nuovi talenti emergenti che reclamano spazio come quello della canadese Victoria Mboko che ad appena 19 anni ha raggiunto con la posizione numero 9 il suo best ranking, ma soprattutto con Mirra Andreeva che ha il talento per risalire nelle prime cinque posizioni.

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Collins e Moutet: tra “due di picche” e repliche

Danielle Collins manca al circuito WTA. La tennista statunitense oltre a essere una straordinaria atleta è una di quelle che dà sempre spettacolo anche quando si tratta di battibeccare con l’arbitro, il pubblico o le avversarie. Da qualche mese però è fuori da giochi per sua scelta e ha cominciato una nuova avventura con Tennis Channel. E nello spazio dedicato alle sue storie, la tennista americana ha parlato di Moutet: “Gli ho detto che per flirtare con me serve avere un gran servizio e un gran diritto. Poi ha deciso di smettere di seguire i miei acconti dopo che nel mio profilo degli appuntamenti ho detto che non sono interessata a “short kings”. Ma ieri sera mi ha mandato un messaggio privato per chiedermi se avessi visto la sua partita”.

Il video della statunitense è diventato subito virale e il tennista francese (a proposito di giocatori che danno spettacolo non solo col tennis) ha replicato immediata: “Come posso aver smesso di seguirti se non ti ho mai seguito? Tennis Channel perché permetti a qualcuno di dire queste cose in televisione. Tu mi ha chiesto di giocare il misto e non ti ho mai seguito sui social. Sei una di quelle che direbbero di tutto così che si possa parlare di te. Dovresti imparare a volerti bene così da non dire stupidaggini per cercare l’affetto delle persone”.