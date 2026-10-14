Paolini va oltre la fatica: due ore dopo aver vinto in singolare contro Bartunkova, la garfagnina torna in doppio con Errani e si qualifica per i quarti. Le Finals di Indian Wells sono ancora possibili

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’hanno messa ai lavori forzati, ma Jasmine Paolini non è il tipo da farsi troppi scrupoli quando c’è da faticare. E anche se a Wuhan di tempo libero ne ha ben poco, quello nel quale va in campo ha pensato bene di farlo fruttare, eccome: vittoria nel primo pomeriggio contro Nikola Bartunkova, vittoria nel tardo pomeriggio in coppia con Sara Errani nel match di doppio contro la britannica Nicholls e la serba Mihalikova, per giunta in rimonta. Come a dire che no, non è la fatica a spaventare la giocatrice toscana, che seppur stia scendendo ogni settimana che passa nel ranking WTA sa perfettamente qual è la strada per risalire la corrente.

Una Jas ritrovata: “Devo continuare su questa strada”

La sfida contro Bartunkova era particolare per tanti motivi, perché serviva una vittoria per confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. Il 7-6 6-3 finale ha ripagato Jas di ogni sforzo profuso, per giunta contro un’avversaria tostissima e in grande spolvero, reduce dalla semifinale ottenuta a Pechino (è numero 29 del ranking, qualche posizione davanti all’italiana, uscita dalla top 30). “Quando hai la chance di vincere giocando bene la devi sfruttare, ed è proprio quello che sono riuscita a fare in questi primi due turni a Wuhan”, ha spiegato Jasmine a fine partita.

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“Qui vengo sempre volentieri, anche perché storicamente sono sempre riuscita a esprimermi bene. Adesso devo confermare questo livello di gioco, anche se so che non sarà facile perché so che Sonay Kartal è una che fa correre tanto la palla. Sarà una prima volta assoluta contro di lei, cercherò di giocarmi a fondo tutte le carte a mia disposizione”. Come ha fatto contro una Bartunkova che s’è dimostrata tostissima, capace di scappare subito sul 3-1 grazie a un break ottenuto nel terzo gioco (brava poi ad annullare due opportunità per il contro break), non altrettanto però nel chiudere i conti quando s’è ritrovata addirittura avanti d due break sul 5-2.

È qui che Paolini ha reagito con la furia che la contraddistingue da sempre: due contro break per risalire sul 5 pari, poi un tiebreak inizialmente immacolato (3-0), con la contro rimonta della ceca (4-3) prima dell’ennesimo ribaltone, con la seconda palla set che è quella buona. Nel secondo set il vento soffia dalla parte della toscana, che piazza un altro break nel gioco d’apertura e poi, dopo aver cancellato due chance di replica, va a chiudere sul 6-3.

Doppio di qualità: per le Finals in ballo anche Jas e Sarita

La fretta d Jas è motivata dal fatto che poco dopo le tocca di nuovo tornare in campo, stavolta in tandem con l’amica Sara Errani. E la sfida contro Nicholls/Mihalikova ha una posta in gioco pesante, specie pensando alla corsa verso le Finals WTA di Indian Wells (ma servirebbe andare fino in fondo per avere chance molto concrete).

Il 4-6 6-2 10-5 in favore delle azzurre vale tantissimo, perché rimette la coppia italiana in rampa di lancio per classificarsi tra le migliori 8 a fine anno, e arriva dopo un primo set complicato nel quale il break le rivali lo ottengono subito nel gioco d’apertura, obbligando Jas e Sarita a una rincorsa un po’ affannosa, anche se nel game successivo gli errori di Mihalikova regalano l’immediato contro break, cui però segue un altro break. I servizi stentano a entrare a regime, ma quando lo fanno non c’è modo per rimediare, con Nicholls che annulla una palla break nell’ottavo gioco e poi chiude i conti nel decimo game.

Nel secondo però sono le italiane a partire in quarta, con il break che arriva nel secondo gioco (e quasi viene bissato nel quarto). Paolini ritrova i colpi giusti, Errani è precisa e non c’è molto da aggiungere, se non che si va al match tiebreak, dove ancora una volta il dominio delle italiane è lampante (3-0, 5-1, 7-2), con un solo passaggio a vuoto che consente alle avversarie di risalire sul 7-5. Ma un tris di punti consecutivi lo infilano anche Jas e Sarita, che venerdì torneranno in campo sfidando la kazaka Danilina e la cinese Shuai, coppia testa di serie numero 2 del torneo (che tra un bye e un forfait delle avversarie non sono ancora scese in campo, ma sono già ai quarti).