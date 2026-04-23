Paolini, che reazione a Madrid! Jasmine rimonta Siegemund e ritrova il sorriso dopo le lacrime di Stoccarda

Paolini tornare a sorridere a Madrid. Dopo le difficoltà, soprattuto emotive, mostrate a Stoccarda Jasmine ha trovato una vittoria importante contro Laura Siegemund, battuta in rimonta dopo un brutto primo set

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Dopo le tristi immagini delle lacrime versate sul campo a Stoccarda in occasione della sconfitta all’esordio contro Zeynep Sonmez, Jasmine Paolini ritrova il sorriso al WTA 1000 di Madrid, dove dopo un inizio molto negativo trova una grande reazione che le permette di rimontare Laura Siegemund e approdare al terzo turno.

Atteggiamento negativo e primo set negativo per Paolini

Inizio di match molto complicato per Paolini, che all’ingresso in campo sembra non essere riuscita a liberarsi delle scorie della brutta sconfitta rimediata a Stoccarda contro Sonmez. L’azzurra infatti cede ben quattro dei suoi cinque turni al servizio, commettendo parecchi errori e non riuscendo a sfruttare quelli di Siegemund, che pure concede tanto – come testimoniano i due break subiti -, ma soprattuto mostrando un atteggiamento estremamente remissivo e negativo, quasi arrendevole, con la tedesca che ha dunque vita facile nell’aggiudicarsi il primo set per 6-3.

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La reazione nel secondo e il trionfo

A cavallo tra i primi due parziali Jasmine sfrutta un toilette break per schiarirsi le idee e torna in campo più concentrata e, soprattutto, motivata. Paolini ritrova il proprio tennis, gioca in maniera più aggressiva e prende il controllo del campo, conquistando i primi quattro giochi dell’incontro. Successivamente si sblocca Siegmund, anche se molto a fatica, che però non riesce a impensierire in risposta l’azzurra, che porta dunque il match al terzo set.

Il parziale decisivo si apre un po’ come il primo, con entrambe le giocatrici che faticano al servizio e finiscono col perdere i primi cinque turni di battuta. Contrariamente al primo set Paolini appare però più carica e infatti è lei a mettere a segno la prima zampata – che in questo caso consiste nel non subire un break -, allungando sulla tedesca, che dopo aver salvato due match point col servizio a favore cede nel game successivo a Jasmine, che a Madrid ritrova la vittoria trionfando per 3-6 6-2 6-4.

Vittoria scaccia-crisi

Nonostante le difficoltà accusate quella di oggi è stata certamente una vittoria molto importante per Paolini, che – dopo le difficoltà dell’ultimo periodo e il crollo emotivo di Stoccarda – nella capitale spagnola è tornata a mostrare quel sorriso che ultimamente tanto ci era mancato. Ora per Jasmine si aprono le porte per il terzo turno al WTA 1000 di Madrid, dove affronterà la vincente della sfida tra la testa di serie n°30 Hailey Baptiste e la wild card Kaitlin Quevedo.