Paolini rientra dopo l’infortunio, doppio impegno pre Wimbledon: Sabalenka in crisi, Rybakina vede il numero 1

Smaltito l'infortunio al piede Paolini tornerà in campo a Eastbourne, dove oltre al singolare disputerà anche il torneo di doppio insieme a Errani per prepararsi al meglio per Wimbledon. Wimbledon che potrebbe rivelarsi fatale per la leadership di una Sabalenka in crisi, che rischia il sorpasso di Rybakina

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Obiettivo rilancio dopo i negativi risultati di questa prima metà di stagione per Jasmine Paolini, pronta a tornare in campo sull’erba dopo lo stop per l’infortunio al piede che l’ha fortemente limitata tra gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. L’azzurra è infatti iscritta al WTA 250 di Eastbourne, dove tornerà a competere anche in doppio con Sara Errani per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon. Chi ai Championship cerca la svolta è anche Aryna Sabalenka, entrata un po’ in crisi con l’inizio della stagione su terra rossa, tanto che ora anche la sua leadership in classifica è a rischio, con Elena Rybakina che potrebbe sorpassarla a Londra.

Paolini pronta a tornare in campo

Infortunio alle spalle, si spera definitivamente, per Paolini, che a distanza di poco meno di un mese dall’eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Solana Sierra (ma ampiamente dovuta anche al problema al piede) è pronta a tornare in campo in occasione del WTA 250 di Eastbourne, dove sarà la testa di serie n°1.

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Nonostante parta come favorita del seeding, per Jasmine il percorso in Inghilterra sarà tutt’altro che semplice. All’esordio l’azzurra infatti dovrà vedersela con l’esperta Tatjana Maria, giocatrice che si esprime al meglio su questa superficie, come testimonia anche il trionfo dell’anno scorso al WTA 500 del Queen’s, quando batté Amanda Anisimova in finale. Facendosi strada nel torneo, per Paolini potrebbe esserci anche un derby in occasione dei quarti di finale, dove potrebbe affrontare Elisabetta Cocciaretto.

Paolini torna a fare coppia con Errani

Il torneo di Eastbourne segnerà anche il ritorno di Paolini in doppio dopo il forfait obbligato agli Internazionali d’Italia e la rinuncia a prendervi parte al Roland Garros sempre per via dell’infortunio al piede. Jasmine tornerà dunque a fare coppia con Errani, la quale è attualmente impegnata a Berlino dove ha raggiunto la finale con Nicole Melichar-Martinez. Un doppio impegno per Paolini, utile all’azzurra per ritrovare la condizione e sensazioni positive (si spera) in vista di Wimbledon.

Sabalenka, crisi e numero 1 a rischio: Rybakina può sorpassarla a Wimbledon

Paolini non è però certamente l’unica giocatrice a caccia di riscatto a Wimbledon. Come lei anche la numero 1 WTA Sabalenka proverà a rialzarsi dopo i negativi risultati ottenuti negli ultimi mesi, anche perché la bielorussa rischia seriamente di perdere la propria leadership in classifica. Aryna a Londra, dove dovrà difendere la semifinale dell’anno scorso, rischia di subire il sorpasso da parte di Rybakina, che avendo invece raggiunto solamente il terzo turno nel 2025 si ritroverà solamente con 297 punti da recuperare, il che significa che vincendo il torneo, ma anche in caso dovesse superare un turno in più di Sabalenka a partire dai quarti di finale, sarebbe sicura di salire per la prima volta in carriera al numero 1 del ranking.