Paolini rinuncia anche a Cincinnati e sprofonda nel ranking. "Ma voglio essere al 100% allo US Open"

Jas non gioca una partita da fine giugno, quando perse a Wimbledon contro Kostyuk: dopo Washington e Toronto, ufficiale il forfait al "Cincy" per rientrare a Flushing Meadows

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un passo indietro per meglio prendere la rincorsa in vista dell’ultima parte di stagione: l’ha motivata così Jasmine Paolini la scelta di rinunciare a disputare il WTA 1000 di Cincinnati, dove un anno fa vide interrotta la corsa soltanto in finale, battuta da Iga Swiatek. Una decisione non facile, che impone peraltro una cambiale di 650 punti: per la prima volta dalla fine di febbraio del 2024, Jas esce dalla top 20 mondiale, il che la potrebbe esporre da qui alla fine della stagione a qualche rischio decisamente di troppo negli accoppiamenti di primo turno nei tornei che andrà a disputare. Ma evidentemente non c’era altra soluzione, se non quella di continuare a lavorare per ripresentarsi tirata a lucido come nei giorni migliori.

Il messaggio di Jas: “Punto a un gran finale di stagione”

Il quarto di finale perso a Wimbledon contro Marta Kostyuk resta l’ultimo impegno ufficiale di Jas, che in stagione ha faticato a ritrovare il tocco magico che un paio d’anni fa l’aveva portata ad atterrare stabilmente in top 10 (c’è rimasta poco meno di due anni, dalla fine di giugno del 2024 all’inizio di maggio del 2026).

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Un problema al piede sinistro l’ha costretta a rivedere tutti i suoi piani estivi, anche a costo di dover rinunciare alla lunga trasferta nordamericana sul cemento. Che pure, nelle intenzioni di Paolini, non dovrebbe contemplare un’assenza a Flushing Meadows, perché il quarto e ultimo slam della stagione c’è eccome nei piani della giocatrice di Bagni di Lucca.

“Con il mio staff abbiamo deciso che, dopo aver saltato Washington e Toronto, non sarò nemmeno a Cincinnati. Dopo la finale dell’anno scorso non vedevo l’ora di tornare, ma ora l’obiettivo è essere pronta al 100% per gli US Open e il per proseguo della stagione”, ha fatto sapere Jasmine con un messaggio postato sui propri canali social.

La situazione in classifica: sarà un “ottobre caldo”

Sperare di presentarsi a New York in condizioni ottimali è l’unico pensiero che ormeggia nella testa della giocatrice toscana. Che peraltro sui campi newyorchesi non avrà molti punti da difendere (appena 130), essendo uscita lo scorso anno al terzo turno contro Vondrousova (oggi appiedata dall’ITIA per la storia del mancato controllo a sorpresa al cui rifiutò sostanzialmente di sottoporsi lo scorso dicembre).

Situazione diversa pensando ai tornei di ottobre, con Pechino (215 punti) e Wuhan (390) che in qualche modo rappresentano tappe delicate da non sbagliare, col rischio altrimenti di ritrovarsi fuori anche dalla top 30 (e a quel punto si che sarebbe un bel guaio anche per i seeding dei singoli tornei).

La rinuncia a Cincinnati è dunque una scelta consapevole, perché la fine d’anno potrebbe costare tanto a Jas, che però come rovescio della medaglia potrebbe poi ritrovarsi nel 2027 ad avere pochi punti da difendere (ad oggi 1194) e quindi risalire in fretta la china. Sempre che non ci si metta ancora di mezzo un piede o qualche altro problema fisico.