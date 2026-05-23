Paolini rinuncia al doppio con Errani: la scelta dolorosa al Roland Garros. Jasmine prova ad allontanare la crisi

La tennista toscana prova a mettersi alle spalle il momento negativo e decide di rinunciare al torneo di doppio con Sara Errani che lo scorso anno le aveva viste trionfare. Cosa succederà adesso

La scelta a sorpresa, una rinuncia anche dolorosa: Jasmine Paolini ha deciso di dire di no al torneo di doppio al Roland Garros e ha spezzato (almeno per il momento) la coppia che forma da anni con Sara Errani. Una scelta forse dettata dal momento negativo nelle prove in singolare ma che fa sicuramente discutere i fan della toscana, visto che con Sarita era la detentrice del titolo della scorsa edizione.

Paolini, niente doppio con Sara Errani

Una scelta non annunciata ma che arriva dai tabelloni di doppio al Roland Garros. Jasmine Paolini non giocherà il torneo di doppio nello slam in programma nella capitale francese, una scelta molto netta da parte della toscana che sta provando a riscattarsi dopo un periodo abbastanza negativo nel singolare. Una rinuncia che diventa particolarmente importante visto che la toscana insieme a Sara Errani aveva conquistato uno storico titolo nella finale contro Anna Danilina e Alessandra Krunic. Sara Errani, invece, ci sarà e scenderà in campo con l’austriaca Lilli Tagger.

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Il momento negativo di Jasmine

La stagione di Jasmine Paolini fino a questo momento può essere archiviata sul segno “meno”. Di sicuro era molto difficile pensare di raggiungere gli stessi risultati degli ultimi due anni, ma il passo indietro è apparso molto netto a cominciare dagli Australian Open con la sconfitta nel terzo turno contro la statunitense Iva Jovic e le cose non sono andate migliorando con il passare dei tornei: a Doha eliminazione nei sedicesimi contro Sakkari, a Dubai ko sempre ai 16esimi contro Eala, poi ancora le sconfitte a Indian Wells (ottavi), Miami (16esimi), Stoccarda (16esimi), Madrid (16esimi) e agli Internazionali di Roma (16esimi). Un momento negativo che si riflette sulla classifica con l’azzurra che è uscita dalle prime 10 al mondo (ora è 13esima) e rischia di perdere altre posizioni anche a Parigi.

Il debutto complicato con Yastremeska

La scelta di rinunciare al torneo di doppio con Sara Errani arriva a sorpresa e ancora non se ne conosco le motivazioni né se sarà una decisione a lungo termine. Di sicuro sembra un tentativo di provare a concentrarsi sul singolare per provare a lasciarsi alle spalle il momento negativo. Del resto il percorso al Roland Garros non è di certo semplice per Jasmine che già al primo turno trova sulla sua strada una sfida ricca di insidie. L’ucraina è la numero 45 al mondo, viene da un periodo con qualche alto e basso ma ha un best ranking in carriera da numero 21 al mondo. Paolini è in vantaggio negli scontri diretti, nei 7 precedenti l’azzurra ha infatti vinto sei volte.