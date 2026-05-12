Paolini, Roma da incubo: dopo il flop in singolare si ritira dal doppio per un infortunio. Parigi a rischio?

Ritiro a sorpresa per Paolini, che è costretta a rinunciare al doppio degli Internazionali d'Italia in coppia con Errani per un problema al piede per non mettere a rischio il Roland Garros

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Si concludono nel peggiore dei modi gli Internazionali d’Italia da incubo per Jasmine Paolini, che dopo l’eliminazione dal torneo di singolare al terzo turno non potrà difendere nemmeno il titolo in doppio in coppia con Sara Errani a causa di un problema al piede che l’ha costretta al ritiro per cercare di non compromettere la sua presenza al Roland Garros.

Roma da incubo per Paolini: costretta a ritirarsi dal doppio

Momento nero per Paolini, che oltre alla crisi di risultati che l’hanno portata ad uscire dalla top-10 dove stazionava da oltre 100 settimane consecutive, deve fare i conti ora anche un infortunio al piede che l’ha obbligata a ritirarsi dal torneo di doppio degli Internazionali d’Italia dove era campionessa in carica insieme a Errani. Un forfait che permette a Linda Noskova e Tereza Valenotvá di volare agli ottavi di finale del torneo di Roma e fa perdere invece tre posizioni nel ranking di specialità alle azzurre, passate da quarte miglior giocatrici a settime.

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Il messaggio di Paolini

A comunicare il ritiro dal torneo di doppio degli Internazionali d’Italia è stata la stessa Paolini, che attraverso una storia Instagram ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a questa decisione: “Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile. Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto”.

Parigi non dovrebbe essere a rischio

Stando alle parole di Paolini il problema al piede non dovrebbe essere niente di troppo serio da precluderle la possibilità di partecipare al Roland Garros. Non è nemmeno da escludere che la scelta di Jasmine sia stata presa anche per ricaricare un po’ le energie mentali e arrivare al meglio al French Open dove dovrà cercare di riscattare una stagione finora altamente deludente. L’idea di prendersi una pausa, soprattutto dal doppio, infatti appare utile all’azzurra, apparsa un po’ in confusione soprattutto mentale nell’ultimo periodo e poco tranquilla in campo, dove da mesi purtroppo non vediamo più il suo sorriso con la regolarità di qualche tempo fa.