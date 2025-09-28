Paolini sfata il tabù Kenin, accorcia su Rybakina e vede le WTA Finals: Jasmine sempre più beniamina a Pechino

Successo in due set per la garfagnina, che piega la statunitense contro cui aveva sempre perso senza vincere neppure un parziale: ora il match contro la ceca Bouzkova.

Prosegue a vele spiegate la marcia di Jasmine Paolini a Pechino. La garfagnina ha raggiunto gli ottavi di finale del WTA 1000 della capitale cinese, sfatando uno storico tabù: contro Sofia Kenin, infatti, aveva sempre perso senza mai riuscire a vincere neppure un set. Dopo tre consecutivi (e netti), l’azzurra stavolta ha preso efficacemente le misure, vincendo in modo netto e convincente. Un successo che non vale solo la prosecuzione dell’avventura nel torneo, ma che avvicina pure la qualificazione alle WTA Finals di Riad. Il gap nei confronti di Elena Rybakina, che al momento sarebbe l’ultima delle qualificate, s’è infatti accorciato e non di poco.

Pechino, Paolini straripante contro Kenin

Forse proprio aver appreso della sconfitta di Rybakina contro la tedesca Lys ha dato una carica in più a Paolini, scesa in campo col piglio giusto. Molto aggressiva in avvio Jasmine, che ha strappato subito il servizio a una frastornata Kenin, riuscendo addirittura a piazzare poi un altro break. Sul 5-1 l’americana nata a Mosca, numero 26 della classifica WTA, ha avuto un sussulto d’orgoglio. Dopo aver strappato il servizio a Paolini, s’è portata sul 5-3 e ha avuto pure un paio di occasioni per piazzare il secondo controbreak. Niente da fare. Jas è riuscita a condurre in porto il parziale sul 6-3, superando il breve momento di difficoltà.

Le parole di Jasmine al pubblico cinese

Nel secondo tutto è filato liscio sin dall’inizio. L’italiana ha strappato il servizio nel game d’apertura e poi ha allungato impietosamente, senza concedere alla rivale ulteriori possibilità di tornare in partita. Secondo set dominato da Paolini, che ha chiuso con un perentorio 6-0 regalando agli spettatori (per la verità, pochi intimi: ma a che serve giocare in mega impianti da 15mila posti se poi a stento ci sono mille tifosi sugli spalti?) ampi sorrisi. Al termine del match anche le ormai consuete parole in tv in cinese e l’invito al pubblico: “Ciao ragazzi, grazie per fare il tifo per me. Ci vediamo ancora”.

WTA Race, la corsa di Paolini su Rybakina

Grazie al successo su Kenin, Paolini ha aggiunto 55 punti alla classifica WTA Race, quella che designa le qualificate per le Finals a otto di Riad. Ora l’azzurra è nona a quota 3646 punti e può sfruttare l’eliminazione di chi la precede, Rybakina, ferma a quota 3806. Dovesse passare due turni a Pechino, Jas piazzerebbe il sorpasso rientrando per il rotto della cuffia tra le prime otto posizioni. Al momento la differenza è di 160 punti e già il prossimo match, contro la ceca Marie Bouzkova, numero 52 della classifica WTA contro cui non c’è alcun precedente, ne metterà in palio 95.