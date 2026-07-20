Paolini si ritira da Washington e Toronto: il piede fa ancora male, allarme US Open e rischio crollo nel ranking WTA

Il problema al piede continua a dare fastidio a Paolini, la quale sui social ha annunciato che non prenderà parte ai tornei WTA 500 di Washington e WTA 1000 di Toronto

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Dopo l’ottimo Wimbledon disputato tra giugno e luglio si sperava che la stagione di Jasmine Paolini potesse finalmente svoltare dopo una prima parte dell’anno molto deludente. Purtroppo però l’infortunio al piede che la aveva limitata non sembra voler dare pace all’azzurra, che tramite sul proprio profilo Instagram ha annunciato che non potrà prendere parte al WTA 500 di Washington e al WTA 1000 di Toronto, con la speranza che questi siano forfait solamente precauzionali e che la sua presenza allo US Open non sia a rischio.

Paolini, la svolta deve attendere

Questa in corso sembra sempre più una stagione maledetta per Paolini, alla quale tutto sembra andare storto anche quando appariva essere finalmente uscita dalla crisi che ha caratterizzato tutta la prima metà abbondante dell’anno con il buon torneo disputato a Wimbledon dove era riuscita a spingersi sino ai quarti di finale. Purtroppo infatti Jasmine non potrà cercare di dare seguito ai buoni risultati di Londra a causa dei costanti problemi al piede che la accompagnano ormai da mesi e che l’hanno portata a prendere la difficile decisione di ritirarsi dai tornei WTA 500 di Washington e WTA 1000 di Toronto.

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L’annuncio di Paolini

“Sfortunatamente ho deciso di ritirarmi da Washington e Toronto, così da poter dare al mio piede un po’ di tempo extra per riposare. Sono dispiaciuta di non poter essere lì e auguro a chiunque sarà coinvolto due splendidi tornei. Grazie come sempre per tutto il vostro affetto e supporto”. Questo il messaggio diffuso tramite una storia Instagram con cui Paolini ha annunciato ai suoi fan che purtroppo non sarà presente ai prossimi tornei di Washington e Toronto.

Per ora nessun allarme, ma se il piede dovesse continuare a dare problemi…

Quello al piede come dicevamo prima è un problema che Paolini si porta dietro da tempo, ma per il quale non ha mai deciso di fermarsi a lungo, saltando solamente qualche appuntamento in doppio e qualche torneo tra il Roland Garros e Wimbledon. La decisione di rinunciare a Washington e Toronto ricorda un po’, appunto, quella presa a cavallo tra i due slam europei, consapevole anche che nei due tornei non ha praticamente punti da difendere (appena 10).

Tutto ciò porterebbe a guardare con ottimismo al prosieguo della stagione sul cemento nordamericano, anche se comunque il condizionale è d’obbligo. Non è infatti da escludere che Paolini possa decidere anche di rinunciare ai tornei successivi per curare definitivamente il problema al piede, oppure che il dolore le impedisca di prendere parte agli appuntamenti successivi. Un’eventualità che potrebbe avere conseguenze pesanti in classifica per Jasmine, che tra Cincinnati e US Open difende 780 punti, la maggior parte dei quali (650) provenienti dal torneo che si tiene in Ohio.