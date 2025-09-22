BJK Cup Binaghi pazzo di Paolini: “Più esaltante di Sinner e Musetti”, Bertolucci: “Ecco cosa è successo a Jasmine”

Il presidente della FITP esalta la stagione della toscana: “Ha realizzato uno dei miei sogni” poi fa un paragone con il Mondiale vinto da Egonu e Velasco

L’Italia vince per la seconda volta consecutiva la Billie Jean King Cup e continua il momento d’oro del tennis italiano. Un successo di squadra firmato dalla capitana Garbin, dalla sorprendente Cocciaretto, dall’infinita Sara Errani ma soprattutto dalla leadership e dal talento di Jasmine Paolini che pure nelle pieghe di una stagione complicata porta a casa un altro successo da incorniciare.

La gioia di Binaghi e il paragone con Egonu e compagne

Grande felicità per il presidente federale Angelo Binaghi. L’Italia affrontava questa Billie Jean King Cup senza i favori del pronostico, anzi con un possibile tabellone da incubo cominciato con il tie con le padrone di casa della Cina, con il passaggio per la bestia nera Ucraina fino ad affrontare in finale la montagna USA. E il numero uno della FITP non nasconde il suo entusiasmo a SuperTennis: “Queste ragazze sono commoventi e straordinarie, nel settore maschile abbiamo la migliore generazione al mondo, siamo riconosciute come la nazionale più forte sia in singolare che nella gara a squadre. Quello che fanno queste ragazze è una roba fuori dal mondo. Hanno fatto una vera e propria impresa contro Cina, Ucraina e Stati Uniti. L’Italia del volley ha vinto il Mondiale ma loro erano favorite, le nostre ragazze invece hanno fatto un’impresa”.

Paolini più emozionante di Sinner e Musetti

La stagione di Jasmine Paolini è vissuta tra molti alti e bassi, la toscana non è riuscita a ripetere un 2024 da sogno ma guardare i risultati conquistati in questo 2025 lascia a bocca aperta e anche Binaghi esalta i traguardi raggiunti da Jasmine: “Sinner ha vinto due slam, Musetti ha fatto una stagione straordinaria ma se mi avessero chiesto cosa sognavo di vincere un giorno avrei risposto gli Internazionali d’Italia in singolo e in doppio e la Coppa Davis. E’ esattamente quello che ha fatto Paolini quest’anno: non poteva vincere la Davis ma ha vinto la BJK Cup. Ha fatto una combinazione che forse è la più bella di tutte”.

Bertolucci: ecco cosa è successo a Jasmine

A esaltare la prova di Jasmine Paolini ci pensa anche Paolo Bertolucci dalle colonne della Gazzetta dello Sport, con l’ex capitano che mette in evidenza anche la capacità che la toscana ha avuto nel reagire ai momenti difficili di quest’annata: “La troppa pressione sulla spalle di chi si poteva quasi sentire in obbligo di dover ripetere le fenomenali finali di Parigi e Wimbledon, unite al cambio dell’allenatore probabilmente l’avevano portata a sbandare un pochino e non avere quella continuità di risultati che aveva esibito l’anno scorso. Ma ha dimostrato ancora una volta di essere una numero uno sotto tutti i punti di vista, per la tranquillità che riesce a dare alle compagne e per la garanzia di risultati che riesce a portare in dote”.