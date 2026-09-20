Nonostante il momento difficile, Jasmine Paolini è una delle sei tenniste che saranno protagoniste di un nuovo evento che si svolgerà in Corea del Sud con una formula che potrebbe ricordare il Six Kings Slam

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jasmine Paolini ha vissuto una stagione decisamente molto complicata. L’azzurra è scivolata sempre di più in classifica ma rimane una delle figure di riferimento nel mondo del tennis femminile. E forse proprio per questo motivo, la toscana sarà una delle sei tenniste che prenderanno parte a un nuovo torneo-esibizione che si giocherà alla fine di dicembre, The Six, che sembra ricalcare al maschile il “Six Kings Slam”.

Paolini al “The Six”: tutto quello che si sa

Le informazioni riguardo questo nuovo torneo esibizione chiamato “The Six” sono ancora molto poche e tutte ancora in divenire. Di certo già a partire dal nome, l’evento sembra ricalcare almeno nelle intenzioni il Six Kings Slam, il torneo al maschile che si gioca in Arabia Saudita e che quest’anno vivrà la sua terza edizione. Per il momento a essere stati annunciati, a meno di defezioni dell’ultimo minuto, sono i nomi delle atlete che ne prenderanno parte e si tratta di protagoniste di primissimo livello con Elena Rybakina (nuova numero 1 al mondo), Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Naomi Osaka e proprio Jasmine Paolini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 2026 difficile di Jasmine

Non è stato l’anno che Jasmine Paolini si aspettava. Dalla separazione con Renzo Furlan, le prestazioni sono cominciate a diventare molto altalenanti e si è visto anche nei risultati. La toscana che aveva cominciato l’anno da numero 8 del mondo non è riuscita ad avere costanza di rendimento, condizionata anche da un po’ di problemi fisici e in questo momento è scivolata alla posizione numero 20 del ranking WTA. Il “The Six” si giocherà proprio a ridosso della nuova stagione e per Jas potrebbe essere l’occasione per testare la sua condizione contro tenniste di primissimo calibro in vista dell’inizio del 2027, che vuole affrontare con un piglio decisamente diverso.

Stesso montepremi di Sinner e Alcaraz?

Come detto le informazioni certe sul The Six sono ancora poche e frammentarie. Il torneo si giocherà in Corea del Sud dal 26 al 28 dicembre, a Seul, ma non è stata ancora annunciata la sede definitiva. E anche sul prize money c’è ancora mistero. Ma è difficile pensare che il montepremi possa essere simile a quello destinato al Six Kings Slam a cui parteciperanno anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il torneo arabo rappresenta infatti uno degli eventi del tennis più ricchi di sempre. Se dovesse essere confermato il prize money delle scorse edizioni la quota di ingaggio per ogni singolo atleta sarà ancora una volta di 1,5 milioni di euro, con 6 milioni destinati al vincitore finale.