Wuhan, sorteggio da incubo per Paolini e crollo nel ranking. Big assenti in Cina: la WTA chiamata a rispondere

La toscana entra nel torneo come numero 15 ma trova un percorso a ostacoli con le stelle emergenti del tennis femminile come prime avversarie. Gauff, Rybakina e Anisimova: a Wuhan fanno rumore le assenze

Jasmine Paolini vuole invertire la tendenza. Il 2026 è stato decisamente lontano dalle sue aspettative in termini di risultati. La 30enne toscana in questo momento occupa la posizione numero 20 al mondo ma dovrà cedere proprio i punti conquistati lo scorso anno a Wuhan e rischia di scendere alla posizione numero 33 (lo scorso anno è arrivata in semifinale quindi ci sono 600 punti in scadenza). E il sorteggio del WTA 1000 cinese non è sicuramente dei più agevoli con l’azzurra che si trova subito davanti alcune delle stelle emergenti del circuito.

Sorteggio da incubo per Paolini

Jasmine Paolini prova a ripartire dalla Cina e grazie alle tante defezioni nel WTA 1000 riesce anche a essere numero 15 del tabellone. Un vantaggio che però non la salva da un tabellone molto complicato. L’azzurra scende in campo nel primo turno contro la ceca Sara Bejlek, 20enne e numero 29 del mondo e in grandissima ascesa per una prima sfida che già si preannuncia decisamente complicata. E il percorso della 30enne toscana non è di certo destinato a diventare più semplice: al secondo infatti per lei c’è la sfida contro una tra l’austriaca Lilli Tagger e la ceca Nikola Bartunkova, altri due astri nascenti nel circuito femminile. E in caso di approdo ai quarti ci sarebbe ancora la Repubblica Ceca come possibile ostacolo con la numero 4 del seeding Linda Noskova, che quest’anno ha vinto Wimbledon ed è stata una delle più positive del 2026.

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WTA 1000 Wuhan: il tabellone completo

Il doppio con Sara Errani

A Wuhan, Paolini tornerà anche a giocare il doppio con Sara Errani con le due che sono state protagoniste sia in Billie Jean King Cup che nella prematura uscita di scena a Pechino. Le azzurre sono testa di serie numero 8 del torneo e debutteranno contro la canadese Fernandez e l’australiana Gibson, in caso di passaggio del turno altro match abbodabile contro una delle coppie formate da Mihailikova e Nicholls o da Chan e Kato. Per le due azzurre, campionesse olimpiche di Parigi, la voglia di provare una bella rimonta e conquistare la qualificazione per le Finals.

Tante big assenti: la WTA chiamata a rispondere

In campo maschile l’assenza di Jannik Sinner in questa seconda parte della stagione ha sollevato tanti interrogativi sul tema infortuni nel mondo del tennis, lo stop dell’azzurro segue di fatto quello dell’altro grande protagonista in ambito maschile: Carlos Alcaraz. Dalla finale di Montecarlo, i due non hanno mai giocato lo stesso torneo a causa di alcuni problemi fisici. E sono stati tanti i tennisti che si sono dovuti fermare nel corso della stagione. Non è andata meglio in campo femminile come dimostra anche il torneo di Wuhan che registra l’assenza di tantissime big: a mancare all’appello oltre alla numero 1 del mondo Rybakina, anche la statunitense Coco Gauff ma non sono le uniche a saltare Wuhan. La lista delle assenti vede anche Madison Keys, Emma Navarro, Karolina Pliskova e Amanda Anisimova, una situazione che spinge la WTA a una serie riflessione sul calendario per i prossimi anni.