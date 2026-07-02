L’azzurra batte in due set la svizzera Golubic e avanza al terzo turno del torneo di singolare femminile di Wimbledon: l’ultima volta che ci era riuscita, era arrivata in finale

Cuore, orgoglio e la voglia di non lasciare nulla di intentato. Più che di tennis, di colpi e di tecnica, la vittoria di Jasmine Paolini nel secondo turno del tabellone femminile di Wimbledon è frutto di una volontà. La toscana vuole provare a invertire la rotta dopo un lungo periodo negativo. Contro la Golubic non brilla ma alla fine è lei a conquistare il passaggio del turno. Sabato sarà di nuovo battaglia nel match contro la greca Maria Sakkari, una rivale da non sottovalutare.

Paolini di cuore: che battaglia con Golubic

La cosa più importante è la vittoria, così come nei primi due turni ha fatto Sinner, anche Jasmine Paolini può adottare la stessa filosofia. L’azzurra ha fatto molta fatica ad avere la meglio della svizzera Golubic, un match scorbutico e a tratti anche poco spettacolare. Ma così come il “risultatista” Jannik in questo avvio di Wimbledon, anche la tennista toscana riesce a mettere tutta l’attenzione solo sul traguardo finale. Nel primo set Jasmine va sotto, più di una volta, ma riesce sempre a trovare le risorse per riuscire a rientrare e alla fine porta a casa il parziale grazie a un tiebreak dominato. Le difficoltà proseguono anche nel secondo, i colpi dell’elvetica però sembrano meno incisivi. C’è comunque da soffrire ma Paolini non si tira indietro e porta a casa un passaggio del turno con il punteggio di 7-6, 6-4.

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Wimbledon: il tabellone femminile

L’errore tecnico di Sky

Errore tecnico di trasmissione, nel mondo della televisione qualche anno fa si chiamava il “bello della diretta”. Accade sempre più raramente che ci sia qualche problema di questa natura con lo sguardo “omnipresente” della tecnologia. Ma nel corso della partita tra Jasmine Paolini e Viktorija Golubic qualcosa è andato storto. Per qualche istante infatti la partita si è “freezata” e sullo schermo è spuntata una schermata di prova che fa riferimento al match dei Mondiali tra Portogallo e Croazia. La cosa più strana è che Sky, che detiene i diritti di Wimbledon, i Mondiali non li trasmette. Solo qualche istante prima che comparisse l’avviso dell’emittente che si scusava per l’interruzione salvo poi riprenderne regolarmente la trasmissione.