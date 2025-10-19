Paolini alle WTA Finals, rinuncia a Tokyo per preparare Riad: Sabalenka e Badosa a Dubai per spassarsela

La rinuncia di Andreeva spalanca le strade del torneo a Jasmine, che sceglie saggiamente di riposare dopo le fatiche cinesi. Anche Aryna si gode il relax con l'amica Paula.

Tutto è bene quel che finisce bene. La lunga rincorsa di Jasmine Paolini alle WTA Finals, per certi versi affannosa, si è conclusa coi fuochi d’artificio. Per il secondo anno di fila la garfagnina sarà tra le migliori otto della stagione nel torneo del singolare, avventura a cui affiancherà quella nel doppio con l’amica di sempre, Sara Errani. Una doppia fatica per Jas, il modo migliore per chiudere un anno che, tra alti e bassi, l’ha consacrata tra le grandi del circuito. Visto il surplus di lavoro in arrivo, Paolini ha preso una decisione saggia e condivisibile: ha rinunciato a prendere parte al torneo di Tokyo.

Paolini, niente Tokyo: torna in campo alle WTA Finals

Jasmine sarebbe stata la numero 1 del tabellone del WTA 500 giapponese, proprio come a Ningbo. Ed Elena Rybakina la numero 2. La differenza tra le due è che l’azzurra ha già superato nella Race – per appena cinque punti – la russa Mirra Andreeva, mentre Rybakina ha ancora bisogno di una manciata di punti per sopravanzarla. Andreeva che con la sua misteriosa non iscrizione a Tokyo, a cui è seguita la decisione di non chiedere di giocare last minute il WTA 250 di Guangzhou grazie a una wild card, di fatto ha risolto un bel problema a Paolini. E forse pure a Rybakina, peraltro vincitrice in mattinata a Ningbo grazie al successo in finale su Ekaterina Alexandrova: 3-6 6-0 6-2.

Il riposo di Jasmine e quello di Aryna: mantenuta la promessa

Per Paolini qualche giorno di meritato riposo in vista delle WTA Finals, in programma tra l’1 e il 9 novembre a Riad. Jasmine utilizzerà questo periodo per ricaricare le batterie: nella semifinale di Ningbo era apparsa stremata. Ricaricare le batterie è anche l’obiettivo numero uno di Aryna Sabalenka, che in Arabia Saudita scenderà in campo da grande favorita. La tigre bielorussa ha scelto di rilassarsi a modo suo, mantenendo una promessa fatta a Paula Badosa dopo averla battuta in semifinale agli Australian Open: l’ha portata in vacanza con lei a Dubai e le due hanno fatto sapere a tutto il mondo, attraverso Instagram, come se la stanno “spassando”.

Le “Sabadosa” impazzano a Dubai: piscina e ristorante greco

Aryna e Paula sono grandi amiche, sui social sono conosciute come le “Sabadosa” e, ogni volta che possono, trascorrono del tempo insieme. Oltre ad alcune foto ammiccanti in piscina, le due hanno trascorso una serata in un ristorante greco, documentando tutto sui propri profili. A proposito di greci: Sabalenka è legata sentimentalmente all’imprenditore greco-brasiliano Georgios Frangulis, mentre Badosa ha da poco rotto con Stefanos Tsitsipas. Badosa che ha chiuso la sua stagione a settembre, vittima di problemi fisici. Per Aryna invece gran finale a Riad. Da preparare in tutto relax.