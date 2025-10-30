Paolini alle WTA Finals, rischio penalizzazione: perché non le hanno tolto punti come a Sabalenka e Swiatek

Jasmine a Riad per il doppio impegno di fine stagione: sarà in gara nel singolare e anche nel doppio in tandem con Errani. Il pasticcio della classifica e il caso Adelaide.

Ultimo atto della lunga e soddisfacente stagione di Jasmine Paolini. La garfagnina è sbarcata a Riad, pronta a farsi in due per le WTA Finals, il traguardo a lungo inseguito e finalmente conquistato al termine di un lungo e sfiancante testa a testa con Elena Rybakina in cui a rimetterci, come spesso capita, è stata la “terza incomoda”: Mirra Andreeva. Jas prenderà parte tanto al torneo di singolare quanto a quello di doppio, in tandem con Sara Errani. Intanto la stessa WTA ha dovuto chiarire perché la campionessa toscana non è stata penalizzata in classifica al pari di Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Classifica WTA, penalizzate Sabalenka e Swiatek

La vicenda, come è noto, ha fatto parecchio scalpore. Le due regine della classifica hanno subito delle decurtazioni di punti per non aver preso parte al numero minimo di tornei prescritti dall’associazione internazionale delle giocatrici. In particolare, la bielorussa e la polacca hanno preso parte a meno di cinque tornei WTA 500 nel corso della stagione. E Paolini? Pure lei ne ha giocati soltanto quattro. Niente decurtazione, però, per Jas, assente giustificata ad Adelaide. In quel caso, infatti, la garfagnina fu costretta a ritirarsi dal tabellone principale poco prima dell’inizio degli incontri a causa di un problema fisico. Lo ha chiarito la stessa WTA.

Caso Adelaide: perché Paolini è stata salvata dalla WTA

Sono state proprio le “ragioni mediche” alla base del ritiro di Paolini dal torneo australiano a “salvarla”, consentendole di mantenere la posizione numero 8 in classifica. “Se una giocatrice è presente a un torneo WTA 500, si ritira dal tabellone principale a causa di una condizione medica in conformità con i requisiti e le restrizioni della Sezione IV e completa le attività promozionali per il torneo come determinato dalla WTA nei primi due giorni, allora quel torneo WTA 500 conta per soddisfare il suo requisito del torneo di impegno WTA 500″, si legge esaustivamente nel regolamento dell’associazione. Sabalenka e Swiatek non si sono ritirate da alcun torneo 500: li hanno snobbati.

WTA Finals: il calendario di Paolini (e di Errani)

E proprio contro Sabalenka inizierà l’avventura in singolare di Paolini, incontro previsto per le 15 di domenica 2 novembre. Del “Gruppo Graf” fanno parte anche Coco Gauff e Jessica Pegula, protagoniste dell’altro match del primo turno. Martedì 4 le vincenti dei primi incontri si sfideranno tra di loro e lo stesso faranno le due perdenti. Giovedì l’ultimo incontro del gironcino. Sabato 1 novembre, invece, avrà inizio il cammino di Paolini ed Errani nel doppio: le due azzurre sono state sorteggiate nel “Gruppo Navratilova” e alle 13.30 apriranno le danze contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Denise Schuurs. Del girone fanno parte anche le coppie Kudermetova-Mertens e Hsieh-Ostapenko.