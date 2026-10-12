Paolini dimentica la cocente eliminazione all'esordio a Pechino e riparte bene a Wuhan, dove vince e convince contro Bejlek e vola al secondo turno, dove potrebbe affrontare la mattatrice di Sabalenka o la "Sinner austriaca"

Jasmine Paolini si sblocca nei “1000” cinesi. Dopo l’eliminazione all’esordio a Pechino per mano di Snigur l’azzurra è tornata al successo a Wuhan con una bella vittoria sull’ostica Sara Bejlek, trionfando in due set e approdando così al secondo turno, dove potrebbe affrontare la giovane allieva di Francesca Schiavone Lilli Tagger.

Paolini vince e convince contro Bejlek

Ci si attendeva una reazione dopo la sconfitta in rimonta subita contro Daria Snigur al WTA 1000 di Pechino e Paolini non ha deluso le aspettative, battendo 6-3 6-4 la n°30 WTA Bejlek al termine di un incontro contraddistinto da tantissimi break (dieci in totale, cinque per set). Una vittoria che dà fiducia all’azzurra, certamente non ancora tornata alla miglior condizione e forma possibile come, testimonia qualche errore di troppo da fondo e – soprattutto – un servizio troppo leggero e facile preda dell’avversaria, ma in crescita rispetto alla scorsa settimana.

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Paolini e il rischio crollo in classifica

Dopo l’eliminazione all’esordio da Pechino, dove difendeva i quarti di finale raggiunti la passata stagione, Wuhan sarà un torneo cruciale per Paolini, che dovrà cercare di farsi strada in un tabellone complicato per evitare un nuovo calo in classifica che la porterebbe a uscire dalle teoriche trentadue teste di serie ai tornei più importanti. A Wuhan infatti Jasmine difende un risultato ancora più importante, ovvero una semifinale, senza i cui punti al momento si trova al n°35 della classifica WTA live.

La prossima avversaria di Paolini

Il primo passo per Paolini sarà quello di superare il secondo turno, impresa che però potrebbe essere tutt’altro che semplice dato che l’azzurra si ritroverà di fronte una giovane giocatrice in rampa di lancio tra Nikola Bartunkova, 20enne n°29 WTA capace di battere Aryna Sabalenka a Pechino la scorsa settimana, e la 18enne Lilli Tagger, nome che potrebbe già essere noto agli appassionati italiani.

La classe 2008 è infatti il giovane talento austriaco allenato da Francesca Schiavone, che nonostante la giovane età può vantare già un titolo WTA 250 vinto lo scorso luglio a Praga. A renderla celebre in Italia è stato anche il fatto che durante l’assenza di Paolini dal circuito aveva preso lei il suo posto al fianco di Sara Errani in qualche torneo di doppio e la sua amicizia con Jannik Sinner, con cui condivide il manager e qualche similarità, come da lei raccontato ai tempi in occasione di un’intervista a Eurosport: “Abbiamo lo stesso team di manager e ci siamo conosciuti per quello. Ho avuto la fortuna quindi di averlo vicino a e e di poter chiedere alcuni consigli a lui e al suo team. Condividiamo anche la passione per lo sci, ma è più forte lui. Siamo delle montagne, quindi è la prima cosa che fai da piccoli. Una volta siamo andati a sciare insieme”.