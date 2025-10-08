Paolini ribalta Yuan a Wuhan col consiglio segreto di Sinner, trova Tauson e gufa Rybakina per le WTA Finals

Jasmine se la vede brutta al debutto nel WTA 1000 cinese, poi firma la rimonta contro la beniamina di casa sfruttando le dritte di Jannik. La corsa alle finali continua.

Sospiro di sollievo per Jasmine Paolini. La garfagnina ha staccato il visto per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan superando al terzo set la beniamina di casa, la cinese Yue Yuan, in una sfida che ha ricordato le epiche rimonte della stessa Jas (e di Cocciaretto) nella recente, trionfale edizione della BJK Cup. Successo che ha proiettato la campionessa azzurra al prossimo turno del torneo, dove affronterà la danese Clara Tauson. La corsa alle WTA Finals, insomma, continua. Anche se c’è sempre da gufare la grande rivale in questo sprint a distanza, la kazaka Elena Rybakina.

Wuhan, Paolini: quanta fatica contro Yuan

Partita di grande sofferenza per Paolini, che nelle prime fasi non è riuscita ad adattarsi al ritmo forsennato della sua avversaria. Yuan ha iniziato in modo tambureggiante, trovando una serie di colpi che hanno infiammato il pubblico sugli spalti. Dopo aver piazzato il break, la giocatrice di casa ha portato a casa il primo set sul punteggio di 6-3 e ha messo pressione a Jasmine anche nella fase iniziale del secondo parziale. È stato questo il momento più difficile della partita per Jas, pizzicata più volte dalle telecamere mentre era assorta in pensieri e interrogativi nei cambi di campo tra un game e l’altro.

Cuore Jasmine, la staffetta con Rybakina

La difesa del servizio nei primi giochi del secondo parziale è stata decisiva per la rimonta di Paolini, che – superata la fase critica – ha iniziato a svoltare, alzando il livello del suo tennis e approfittando del primo, significativo calo della sua avversaria. Piazzato il break, la garfagnina ha pareggiato i conti (6-4) e poi ha completato l’opera nel terzo set, chiudendo la questione sul 6-3. Missione compiuta, insomma, con tanto di staffetta sul campo principale di Wuhan con la principale avversaria nella corsa alle WTA Finals: Rybakina attesa dal match con la romena Cristian. Paolini che intanto avrà ripensato alla dritta che le ha dato Jannik Sinner qualche tempo prima.

Paolini e il retroscena su Sinner (e Furlan)

Alla vigilia del debutto a Wuhan, infatti, Jasmine aveva confidato a Tennis365: “Alle finali di Coppa Davis dell’anno scorso il mio ex allenatore Renzo (Furlan) stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché mi ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo. Non posso dire cosa perché i miei avversari lo scoprirebbero”. E ancora: “Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. Voglio dire, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farla. Come puoi dire di no ai consigli di Jannik? Sta facendo cose incredibili e penso che alla gente piaccia il suo comportamento dentro e fuori dal campo perché è una persona davvero gentile”.