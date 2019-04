Paolino: “Juventus con una marcia in più ma Allegri lascerà”

Antonio Paolino è un volto noto nel mondo Juventus. Nuovo direttore di Radiobianconera, ha concesso, in esclusiva, un’intervista a Virgilio.it, soffermandosi su tanti temi bianconeri, alla luce dell’ennesimo scudetto della Vecchia Signora.

Direttore, siamo a festeggiare l’ottavo scudetto bianconero consecutivo…

“Era una pratica già chiusa da tempo. Mancava solo l’ultimo atto. La Juventus, quest’anno, si è presentata con un CR7 in più mentre il Napoli con una marcia in meno e non c’è stata storia, visto che anche le altre dirette avversarie sono state sempre in ritardo”.

Rivedremo Allegri sulla panchina della Juventus anche il prossimo anno?

“Allegri è il miglior allenatore in circolazione, almeno in Italia. Società e allenatore si sono già incontrati e si sono parlati. In Italia penso che i cicli, dopo un tot di anni, siano destinati a chiudersi. Penso che Allegri, il prossimo anno, lascerà la Juventus, così da chiudere un ciclo al culmine della sua gestione”.

Intanto è nata Radiobianconera di cui lei è il direttore…

“Basta un cellulare, un app e mandare un audio per sentirsi, non ospite, ma protagonista in una radio pensata per il pubblico bianconero”.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 21:47