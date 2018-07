Paolo Beltramo inchioda la Yamaha. "Se Valentino Rossi non ha ancora vinto è perché la moto glielo ha consentito" assicura il giornalista ai microfoni di Sky Sport.

"Nei primi nove Gran premi del 2018 hanno vinto per sei volte le Honda e per tre la Ducati – aggiunge Beltramo -. Da diciannove gare in totale la Yamaha non vince, anche se da dodici di fila va sul podio. Il problema, comunque, rimane la competitività della Yamaha, che sta migliorando ma che deve darsi una mossa e portare a Brno una moto in grado di vincere. I piloti che sono in grado di farlo, Valentino Rossi e Maverick Viñales, li ha".

"Mondiale chiuso? Tra Marquez e Rossi ci sono 46 punti. Ed è un numero particolare…." chiosa 'Paolone', secondo cui i giochi per il titolo 2018 non sono fatti.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 12:50