Paolo Beltramo salva la Yamaha in corner.

"Le do 6, ma fino a poche gare dalla fine del Mondiale era da 4. Spero diventi da 8-9" ha detto il giornalista, una delle voci delle due ruote di Sky.

"La scuderia giapponese ha vissuto un’astinenza di 25 Gran premi prima che Maverick Viñales vincesse in Australia. Poi però Valentino Rossi si è dimostrato competitivo sia in Malesia che a Valencia, dove in questi giorni si svolgeranno prove assai importanti in vista del 2019" ha aggiunto Beltramo.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 15:00