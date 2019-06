Paolo Beltramo spinge Rossi a guardare al 2020

"Per Valentino Rossi, secondo me, bisognerà prendere quello che viene e aspettare il 2020". A dirlo, ai microfoni di Sky Sport, è stato Paolo Beltramo.

"Il suo fine settimana al Mugello è stato da dimenticare, a partire dal diciottesimo posto in qualifica per arrivare alla caduta in gara. Ma il problema non è lui. Il fatto è che quello della Yamaha non è un progetto vincente, anche se è una moto che in alcune situazioni può essere competitiva, anche per la vittoria" ha aggiunto il giornalista, grande esperto di moto.

