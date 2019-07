Paolo Berlusconi spinge il Monza in alto

"Abbiamo allestito una squadra che ha tutti i titoli per vincere. Sarebbe stupido nascondersi dietro a un dito".

Il presidente del Monza, Paolo Berlusconi, a Lugano ha parlato con Virgilio Sport in occasione della presentazione dell'accordo commerciale tra la società brianzola e lo stilista Philipp Plein.

"I tre gironi della serie C sono tosti, il più tosto è probabilmente quello di mezzo, però noi abbiamo diverse squadre competitive, come per esempio l'Arezzo e la Carrarese. Noi siamo abituati a sfidare il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Liverpool e quindi, con tutto il rispetto per le nostre future avversarie, non dobbiamo avere timore reverenziale" ha aggiunto il massimo dirigente dei biancorossi.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 21:05